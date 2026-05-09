Budapestin kadut täyttyivät juhlivista ihmisistä – Orbanin aikakausi päättyy

Kansaa kokoontuu Budapestin kaduille juhlimaan vallan vaihtumista 16 vuoden jälkeen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Unkarin uusi parlamentti kokoontuu tänään ensimmäiseen istuntoonsa, jossa se valitsee Peter Magyarin maan uudeksi pääministeriksi. Magyarin Tisza-puolue voitti yli kaksi kolmasosaa parlamenttipaikoista huhtikuussa pidetyissä vaaleissa.

Istunto alkoi aamupäivällä Unkarin presidentin Tamas Sulyokin avauksella. Sulyok toivotti uudet edustajat tervetulleeksi parlamenttiin.

Magyar on tarkoitus valita pääministeriksi kello 14.30 paikallista aikaa. Valinnan jälkeen Magyarin odotetaan puhuvan parlamentin ulkopuolelle kokoontuneille kannattajilleen.

Parlamentin istunnon jälkeen Budapestissä on luvassa myös sotilasparaati ja suuret ulkoilmajuhlat vallan vaihtumisen kunniaksi.

Magyarin kannattajia oli jo aamupäivällä kerääntynyt parlamentin ulkopuolelle sadoittain seuraamaan seremonioita ulos pystytettyjen ruutujen välityksellä.

- En ole koskaan ennen kokenut tällaista iloa, tällaista ystävällistä ilmapiiriä. Voi nähdä, että suurin osa ihmisistä halusi tätä, 66-vuotias Anna Horvath sanoi uutistoimisto AFP:lle.

Muutoksen tuuli

Superenemmistönsä turvin Magyarin hallitus voi käytännössä viedä läpi kaikki haluamansa lainsäädäntömuutokset. Hänen johtamansa Tisza-puolue onnistui keräämään 141 paikkaa Unkarin 199-paikkaisessa parlamentissa.

Magyar on luvannut purkaa pääministeri Viktor Orbanin 16 vuotta kestäneen valtakauden korruptoituneet rakenteet ja palauttaa Unkarin hyvät suhteet Euroopan unioniin. Samalla hän yrittää saada Unkarille myönnetyt mutta toistaiseksi jäädytetyt EU-varat vapautettua Unkarin käyttöön.

Magyarin on puheiden lisäksi saatava myös tulosta aikaan, sanoo unkarilaisen Republikon-instituutin strategiajohtaja Andrea Virag AFP:lle.

- Hallitusta kohtaan on paljon kärsivällisyyttä ja hyväntahtoisuutta, mutta odotukset ovat katossa, ja niihin on vastattava myös lyhyellä aikavälillä, Virag arvioi.

Magyar suhtautuu Ukrainaan vähemmän kielteisesti kuin Orban, mutta ei aio kuitenkaan aloittaa Ukrainan sotilaallista tukemista sen sodassa Venäjää vastaan.

Orban sai vaalikampanjan aikana voimakasta tukea presidentti Donald Trumpin hallinnolta. Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance vieraili Unkarissa aivan vaalien alla lupaamassa yhteistyötä, jos Orban voittaa vaalit.