Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

1.9.2025 04:13 ・ Päivitetty: 1.9.2025 05:50

Budjettiriihi alkaa kohun siivellä

LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Hallitus kokoontuu tänään budjettiriiheen neuvottelemaan valtion ensi vuoden taloudenpidosta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Hallituspuolueet ovat jo etukäteen pohjustaneet riihtä neuvottelemalla esimerkiksi noin miljardin euron säästöpaketista.

Säästöistä on alustava sopu, mutta lopullisesti ne varmistuvat budjettiriihessä.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) esitteli elokuussa oman ehdotuksensa leikkauskohteista. Alustava sopu sisältää STT:n tietojen mukaan joitakin Purran listan säästökohteita, mutta moni niistä jää myös toteuttamatta. Esimerkiksi kehitysyhteistyöstä ja kuntien saamista kotoutumiskorvauksista aiotaan leikata joitakin kymmeniä miljoonia, mutta vähemmän kuin Purra esitti.

Purran ehdotuksista esimerkiksi Opetushallituksen lakkauttaminen tai pakolaiskiintiön pienentäminen eivät ole alustavan sovun mukaan etenemässä. Yksityisen terveydenhuollon Kela-korvausten leikkaus sitä vastoin toteutunee jossakin mittaluokassa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on sanonut, että riihessä keskustellaan myös perussuomalaisten puoluejohdon viimeaikaisista puheista ja heidän kielenkäytöstään.

Iltalehden tietojen mukaan hallituksen neuvottelemaan pakettiin sisältyy muun muassa Metsähallituksen tuloutustavoitteen nostaminen, tupakan ja muiden nikotiinituotteiden verotuksen kiristyminen ja yritystukien juustohöylääminen noin 100 miljoonalla eurolla.

Suurin yksittäinen leikkaus kohdistuu asuntorakentamisen ara-lainoihin, joista otetaan noin 350 miljoonaa euroa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Toimituksen kommentit
28.8.2025
Keskisarja pyöräytti taas myllyään – ja me muut annamme sille vauhtia tyhjällä arvopuheella
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
27.8.2025
Arvio: Darren Aronofskyn surullinen uutuus saa kysymään miksi
Lue lisää

Demokraatti

Politiikka
31.8.2025
Eemeli Peltonen 1994-2025: Luotettava yhteistyön rakentaja
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU