Politiikka
1.9.2025 04:13 ・ Päivitetty: 1.9.2025 05:50
Budjettiriihi alkaa kohun siivellä
Hallitus kokoontuu tänään budjettiriiheen neuvottelemaan valtion ensi vuoden taloudenpidosta.
Hallituspuolueet ovat jo etukäteen pohjustaneet riihtä neuvottelemalla esimerkiksi noin miljardin euron säästöpaketista.
Säästöistä on alustava sopu, mutta lopullisesti ne varmistuvat budjettiriihessä.
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) esitteli elokuussa oman ehdotuksensa leikkauskohteista. Alustava sopu sisältää STT:n tietojen mukaan joitakin Purran listan säästökohteita, mutta moni niistä jää myös toteuttamatta. Esimerkiksi kehitysyhteistyöstä ja kuntien saamista kotoutumiskorvauksista aiotaan leikata joitakin kymmeniä miljoonia, mutta vähemmän kuin Purra esitti.
Purran ehdotuksista esimerkiksi Opetushallituksen lakkauttaminen tai pakolaiskiintiön pienentäminen eivät ole alustavan sovun mukaan etenemässä. Yksityisen terveydenhuollon Kela-korvausten leikkaus sitä vastoin toteutunee jossakin mittaluokassa.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on sanonut, että riihessä keskustellaan myös perussuomalaisten puoluejohdon viimeaikaisista puheista ja heidän kielenkäytöstään.
Iltalehden tietojen mukaan hallituksen neuvottelemaan pakettiin sisältyy muun muassa Metsähallituksen tuloutustavoitteen nostaminen, tupakan ja muiden nikotiinituotteiden verotuksen kiristyminen ja yritystukien juustohöylääminen noin 100 miljoonalla eurolla.
Suurin yksittäinen leikkaus kohdistuu asuntorakentamisen ara-lainoihin, joista otetaan noin 350 miljoonaa euroa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.