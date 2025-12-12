Ulkomaat
12.12.2025 06:39 ・ Päivitetty: 12.12.2025 06:39
Bulgarian hallitus kaatui – vain viikkoja ennen euron tuloa
Nato- ja EU-maa Bulgarian pääministeri Rosen Zheljazkov ilmoitti torstaina hallituksensa eroavan alle vuoden kestäneen hallitustaipaleen päätteeksi. Maan pitäisi siirtyä euron käyttöön vuodenvaihteessa.
Hallituksen kaatumista edelsi noin kaksi viikkoa jatkunut korruption ja talouskurin vastainen protestiliike. Pääministeri ilmoitti erosta televisiolähetyksessä juuri ennen kuin parlamentti olisi äänestänyt hallituksen luottamuksesta.
Keskiviikkona kymmenet tuhannet ihmiset osoittivat pääkaupungissa mieltään hallitusta ja korruptiota vastaan. Erityisesti nuoret, niin sanottua sukupolvi Z:tä edustavat bulgarialaiset ovat lähteneet kaduille, kertoi muun muassa DW.
Protestit syttyivät ensi vuoden budjettiesityksestä, jota syytettiin korruption peittelyksi. Hallitus perui budjettiesityksen viime viikolla, mutta protestit eivät siitä laantuneet.
Bulgaria on EU:n köyhin maa. Sen on tarkoitus ottaa euro käyttöön valuuttana ensi vuoden alussa.
MAAN PRESIDENTTI kutsuu nyt puolueet neuvottelemaan uudesta hallituspohjasta.
Mikäli sellaista ei löydy, kuten asiantuntijat arvelevat, maata tulee johtamaan virkamieshallitus tai toimitusministeristö seuraaviin vaaleihin asti.
Bulgariassa on ollut tällä vuosikymmenellä jo seitsemät parlamenttivaalit samanlaisten riitojen seurauksena.
