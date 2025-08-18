Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

18.8.2025 14:23 ・ Päivitetty: 18.8.2025 14:23

Business Finland liittyy yt-neuvottelujoukkoon – Työt voivat loppua 65 ihmiseltä

Business Finland
Business Finlandin uusi strategiakausi käynnistyy ensi vuoden alusta, jolloin sen ulkomaantoiminnot integroidaan osaksi ulkoasiainhallintoa.

Business Finland ilmoittaa käynnistäneensä tänään yt-neuvottelut osana suunniteltua organisaatiouudistusta ja laajempaa muutosta, jonka taustalla ovat käynnissä oleva strategiauudistus sekä valtion tuottavuusohjelma.

Demokraatti

Demokraatti

Muutos- ja yhteistoimintaneuvottelut koskevat koko Business Finlandin henkilöstöä pois lukien se henkilöstön osa, joka on siirtymässä ulkoministeriöön vuoden vaihteessa. Alkavissa neuvotteluissa käsitellään sekä tehtävien muutoksia että roolien lakkaamisia.

Neuvottelut voivat johtaa enimmillään 65 henkilön irtisanomiseen ja ne kestävät kuusi viikkoa.

Tiedotteen mukaan Business Finland uudistaa parhaillaan strategiaansa, jonka on tarkoitus vastata muuttuvan maailmantilanteen mukaan tuomiin suuriin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

– Olemme keskellä tekoälyvallankumousta, turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut eikä ilmastonmuutoksen vaikutuksia pidä unohtaa. Myös Business Finlandin pitää uudistua, tehdä painopistevalintoja ja muuttaa toimintatapoja. Samalla haluamme vahvistaa entisestään yhteistyötä talouskasvun hyväksi työ- ja elinkeinoministeriön toimijoiden VTT:n, Tesin ja Finnveran kanssa, sanoo pääjohtaja Lassi Noponen tiedotteessa.

BUSINESS Finlandin toimintamenot ovat tiedotteen mukaan laskeneet ja laskevat merkittävästi tulevina vuosina. Samaan aikaan elinkeinopoliittiset tehtävät lisääntyvät ja myöntövaltuudet tutkimukseen ja kehitykseen kasvavat huomattavasti lähivuosina.

– Selvää on, että myös me osallistumme valtionhallinnon säästö- ja tuottavuustoimenpiteisiin samalla, kun toimimme Suomen talouskasvun vipuna, Noponen muotoilee.

Business Finlandin ylätason organisaatio muutettiin yhteistoiminta- ja muutosneuvotteluissa keväällä, jolloin johtoryhmän koko pieneni yhdeksästä seitsemään.

Uusi strategiakausi käynnistyy ensi vuoden alusta. Samassa yhteydessä Business Finlandin ulkomaantoiminnot integroidaan osaksi ulkoasiainhallintoa.

Tiedotteen mukaan asiakkaille suunnatut palvelut on koottu kahdelle palvelualueelle: rahoituspalveluihin ja kasvupalveluihin.

Rahoituspalvelut vastaa asiakkaille tarjottavasta rahoituksesta ja siihen liittyvistä T&K- ja innovaatiopalveluista. Kasvupalvelut kokoaa yhteen muun muassa Business Finlandin ohjelmalliset toiminnot, viennin edistämisen palvelut Suomessa, matkailunedistämisen sekä kansainvälisten investointien ja osaajien houkuttelun.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Politiikka
18.8.2025
Näin Orpo kommentoi nyt Purran yllätysvetoa: ”Hän itse sanoi, että se on hänen listansa”
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
18.8.2025
Apteekkariliitto: Hallitus veisi syrjäseuduilta sivuapteekit – ”Lääkehuolto ja -neuvonta ei ole markettitoimintaa”
Lue lisää

Annika Tailamo

Kotimaa
17.8.2025
Naisviha voi tuhota demokratian – moni nainen lähtee politiikasta sen vuoksi
Lue lisää

Janne Ora

Kotimaa
16.8.2025
Informaatiohyökkäys menee läpi kaikesta puolustuksesta – Suomi käy jo tätä sotaa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU