Business Finland liittyy yt-neuvottelujoukkoon – Työt voivat loppua 65 ihmiseltä

Business Finland ilmoittaa käynnistäneensä tänään yt-neuvottelut osana suunniteltua organisaatiouudistusta ja laajempaa muutosta, jonka taustalla ovat käynnissä oleva strategiauudistus sekä valtion tuottavuusohjelma. Demokraatti Demokraatti

Muutos- ja yhteistoimintaneuvottelut koskevat koko Business Finlandin henkilöstöä pois lukien se henkilöstön osa, joka on siirtymässä ulkoministeriöön vuoden vaihteessa. Alkavissa neuvotteluissa käsitellään sekä tehtävien muutoksia että roolien lakkaamisia.

Neuvottelut voivat johtaa enimmillään 65 henkilön irtisanomiseen ja ne kestävät kuusi viikkoa.

Tiedotteen mukaan Business Finland uudistaa parhaillaan strategiaansa, jonka on tarkoitus vastata muuttuvan maailmantilanteen mukaan tuomiin suuriin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

– Olemme keskellä tekoälyvallankumousta, turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut eikä ilmastonmuutoksen vaikutuksia pidä unohtaa. Myös Business Finlandin pitää uudistua, tehdä painopistevalintoja ja muuttaa toimintatapoja. Samalla haluamme vahvistaa entisestään yhteistyötä talouskasvun hyväksi työ- ja elinkeinoministeriön toimijoiden VTT:n, Tesin ja Finnveran kanssa, sanoo pääjohtaja Lassi Noponen tiedotteessa.

BUSINESS Finlandin toimintamenot ovat tiedotteen mukaan laskeneet ja laskevat merkittävästi tulevina vuosina. Samaan aikaan elinkeinopoliittiset tehtävät lisääntyvät ja myöntövaltuudet tutkimukseen ja kehitykseen kasvavat huomattavasti lähivuosina.

– Selvää on, että myös me osallistumme valtionhallinnon säästö- ja tuottavuustoimenpiteisiin samalla, kun toimimme Suomen talouskasvun vipuna, Noponen muotoilee.

Business Finlandin ylätason organisaatio muutettiin yhteistoiminta- ja muutosneuvotteluissa keväällä, jolloin johtoryhmän koko pieneni yhdeksästä seitsemään.

Uusi strategiakausi käynnistyy ensi vuoden alusta. Samassa yhteydessä Business Finlandin ulkomaantoiminnot integroidaan osaksi ulkoasiainhallintoa.

Tiedotteen mukaan asiakkaille suunnatut palvelut on koottu kahdelle palvelualueelle: rahoituspalveluihin ja kasvupalveluihin.

Rahoituspalvelut vastaa asiakkaille tarjottavasta rahoituksesta ja siihen liittyvistä T&K- ja innovaatiopalveluista. Kasvupalvelut kokoaa yhteen muun muassa Business Finlandin ohjelmalliset toiminnot, viennin edistämisen palvelut Suomessa, matkailunedistämisen sekä kansainvälisten investointien ja osaajien houkuttelun.