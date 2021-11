Cale, hymyilevä maalitykki – pakki johdatti Coloradon murskavoittoon Seattlesta

- Hymyilevä Cale on meidän suosikki Cale, Colorado tviittasi kuvan lehdistötilaisuudesta.

Suomalaishyökkääjä Mikko Rantanen joutui tyytymään yhteen syöttöpisteeseen, kun hän pohjusti Erik Johnsonin 6-0-osuman toisen erän lopussa.

Johnson heittäytyi vitsikkääksi ottelun jälkeen, kun hän hekumoi täysosumallaan. Hän yllätti tutun maalivahdin Philipp Grubauerin, joka edusti vielä viime kaudella Coloradoa.

- En tehnyt ”Grubille” maalia neljään vuoteen harjoituksissa ja jotenkin tein hänelle maalin tänään, puolustaja Johnson murjaisi.

Grubauer pääsi tolppien väliin toisessa erässä 0-4-tilanteessa, kun Chris Driedger (9 torjuntaa) sai tarpeekseen. Grubauer torjui 14 laukausta ja antautui kolmesti ennen kuin Seattle pääsi kavennusmaalien makuun.

Joonas Donskoi nappasi syöttöpisteen viimeiseen kavennukseen. Hänkin pelasi Coloradossa viime kaudella, mutta joutui siirtymään uuteen seuraan. Alku on ollut ankea Seattlelle ja Donskoille, jonka maalitili on avaamatta. Seattle on viimeisenä divisioonassaan ja toiseksi viimeisenä länsilohkossa.

Colorado aloitti kauden kankeasti, mutta on nyt voittanut neljä ottelua peräkkäin.

- Tiedän, ettei tätä tule tapahtumaan joka ilta, että saa kaksi maalia. Luomme kuitenkin paikkoja, ja se antaa mahdollisuuden saada maaleja, Makar kiitteli NHL:n