Mielipiteet
23.7.2026 08:30 ・ Päivitetty: 23.7.2026 08:31
Carunan sähköverkot suomalaiseen omistukseen
Fortum myi noin 1,5 miljoonan suomalaisen sähköverkkojakelun, ulkomaisille sijoittajille 2,55 miljardilla eurolla 2013.
Suomen valtio omistaa Fortumin osakkeista 51 prosenttia, joten ilman valtion lupaa kauppoja ei olisi syntynyt, tuolloin pääministerinä toimi kokoomuksen Jyrki Katainen.
Tällä hetkellä kyseiset sähköverkot omistaa Caruna Group.
Espanjalainen monikansallinen energiayhtiö Iberdrola, on ilmoittanut ostavan vuoden 2027 alussa Caruna Groupin osakkeista 80 prosenttia, myyjinä ovat on kanadalainen eläkerahasto sekä yhdysvaltalainen sijoitusyhtiö KKR.
Loput 20 prosenttia osakkeista jäisi Pohjoismaisille eläkerahastoille AMF ja Elo.
IBERDROLA jonka 2025 liikevaihto oli 45,5 miljardia euroa, on perustellut ostopäätöstään Suomen vakaalla toimintaympäristöllä ja kasvavalla sähkön kysynnällä.
Caruna konsernin 2025 liikevaihto oli 514 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 74,6 miljoonaa euroa.
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Kyse on rahasta ja omistajille tuloutettavista osingoista. Sähkön siirtohintojen sekä sähkön hinnan nousujen johdosta, maksuvaikeuksia on ollut etenkin sähkölämmitteisten omakotitalojen omistajilla.
Nyt kun Carunan sähköverkot ovat kaupan, olisi huoltovarmuuden sekä maltillisten hinnankorotusten johdosta, hyvä arvioida Suomen valtion yhtiöiden ja eläkeyhtiöiden mahdollisuus ostaa suomalaisomistukseen 80 prosenttia Carunan osakkeista.
Tämä palvelisi yksityisiä kansalaisia, yrittäjiä ja julkisia toimijoita, jotka sähköä käyttävät.
Kirjoittaja on SDP:n kaupunginvaltuutettu Mikkelissä.
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