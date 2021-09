Castrenilta ilmiömäinen ratkaisuputti tärkeässä kisassa – ”Luimme puttilinjan täydellisesti”

Castren kukisti Yhdysvaltain Lizette Salasin 1/0 upottamalla viimeisellä reiällä 5,5 metrin mittaisen putin.

Seitsemännessä kaksinpeliparissa pelanneen Castrenin voitto nosti Euroopan 14 pisteeseen, mikä olisi riittänyt hallitsevalle mestarille. Lopulta Eurooppa voitti 15–13.

– Tiesin, että puttini on tärkeä, mutta en tiennyt tilannetta täsmälleen. Luimme puttilinjan täydellisesti, ja pallo meni sisään, Castren sanoi LPGA:n Twitterissä julkaistussa haastattelussa.

Cupin tulokkaana pelannut Castren sai Ohion Toledossa jatkoa vahvaan kauteensa. Aiemmin tällä kaudella hän on voittanut kertaalleen LPGA-kiertueella ja ollut kerran kakkonen, voittanut Euroopan-kiertueella Turussa ja pelannut Tokion olympialaisissa 18:nneksi.

– Keskityn paremmin, kun on painetta. Olen putannut hyvin koko viikon, Castren kuvasi hermojen hallintaansa vaikeassa paikassa.

Reikäpeliottelussa Castren oli hankkimassa Euroopalle kolmea pistettä. Kaksinpelin lisäksi hän voitti kaksi ottelua hiljattain British Openin voittaneen Anna Nordqvistin kanssa ja hävisi yhden.

– Kokemus on ollut uskomaton. Annan kanssa pelaaminen oli hauskaa, ja opin häneltä paljon. Oman kaksinpelin voittaminen oli enemmän kuin osasin odottaa, Castren sanoi.

Castren on ensimmäinen Solheim Cupissa pelannut suomalainen. Kisan tulokkaista Irlannin Leona Maguire oli vielä vahvemmassa vireessä, sillä hän voitti 4,5 pistettä viidestä mahdollisesta. Castren huilasi yhden nelipallo-ottelun, joissa kentällä oli kahdeksan pelaajaa joukkueen 12:sta.

Eurooppa kukisti suosikit

Voitto oli Euroopalle toinen peräkkäinen. Ennen maanantain kaksinpelejä Eurooppa johti 9–7. Eurooppalaiset voittivat kilpailun kaksi vuotta sitten Skotlannissa. Edellisen kerran Eurooppa oli voittanut vieraskentällä vuonna 2013, eikä ollut tälläkään kertaa ennakkosuosikki.

– Joukkue ansaitsee kaikki kiitokset. Se sai kapteenin näyttämään erinomaiselta, totesi Euroopan kapteeni Catriona Matthew Euroopan-kiertueen tiedotteessa.

