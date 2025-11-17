Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

17.11.2025 06:19 ・ Päivitetty: 17.11.2025 08:13

Chilen presidentinvaaleista tuli ääripäiden juhlaa

iStock
Kast piti vaali-iltana voitonvarmoja puheita kannattajilleen.

Chilen presidentinvaalien toisella kierroksella kohtaavat poliittisen kentän ääripäät. Vastakkain ovat vasemmiston yhteinen ehdokas, kommunisti Jeannette Jara, 51, ja kovan linjan oikeistoehdokas Jose Antonio Kast, 59.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Jara sai vaaliviranomaisten mukaan sunnuntain ensimmäisellä kierroksella vajaat 27 prosenttia äänistä. Kast puolestaan keräsi vajaan 24 prosentin kannatuksen.

Ensimmäisen kierroksen voitosta huolimatta Jaran mahdollisuudet päästä presidentiksi vaikuttavat heikoilta. Hänen kannatuksensa jäi huonommaksi kuin mitä mielipidekyselyt olivat luvanneet.

-  Äänimäärän vähäisyyden lisäksi hänen vastustajiensa yhteinen äänimäärä oli yli puolet suurempi, muistutti vaalitulosta analysoinut yliopistotukija Rodrigo Arellano.

Oikeisto näytti etenevän myös samaan aikaan pidetyissä parlamenttivaaleissa. Alustavien tulosten mukaan oikeistopuolueet olisivat saamassa enemmistön kumpaankin parlamentin kamareista.

-  Chile on tänä iltana herännyt, uhosi Kast vaalivalvojaisissaan.

JARA on muun muassa luvannut lisätä poliisien määrää ja taistella järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan löyhentämällä pankkien asiakastietojen salaamista. Hän on ollut ministerinä väistyvän vasemmistolaisen presidentin Gabriel Boricin hallinnossa.

Boricin hallinnossa Jara on ollut muun muassa viikkotyötuntien leikkaamisen, vähimmäispalkkojen nostamisen ja eläkejärjestelmän uudistamisen takana.

-  Älkää antako pelon kovettaa sydämiänne, Jara sanoi vaalituloksen selkiydyttyä.

Kast lupasi kampanjassaan rakentaa muureja, aitoja ja esteitä Chilen ja Bolivian rajalle, jotta siirtolaiset köyhemmistä Etelä-Amerikan maista eivät tulisi maahan. Vaali-iltana Kast julisti aikovansa jälleenrakentaa Chilen neljä vuotta kestäneen keskustavasemmistolaisen hallinnon jälkeen.

Kast tunnetaan äärikonservatiivina, joka on muun muassa puolustanut Chilen edesmennyttä diktaattoria Augusto Pinochetia.

Presidentinvaalien toinen kierros on määrä järjestää 14. joulukuuta.

Uutista päivitetty kauttaaltaan klo 10.13.

