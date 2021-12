Cleveland Cavaliers taas voittoon, Markkanen nuupahti

Markkanen keräsi illan ottelussa vain kuusi pistettä. Kolmen pisteen heitoista meni sisään yksi, yrityksiä Markkaselle kertyi kaikkiaan viisi. Lisäksi runsaat 26 minuuttia pelanneelle Markkaselle merkittiin yksi levypallo. Koriin johtaneita syöttöjä Markkaselle ei ottelussa kertynyt.

Cavaliers voitti edellisessä ottelussaan vieraissa Dallas Mavericksin lukemin 114-96. NBA:n koronaprotokollan takia yhdeksän ottelua sivussa ollut Markkanen teki Dallasia vastaan kauden ennätyspisteensä.

Miami puolestaan hävisi niukasti edellisen, maanantaina pelatun ottelunsa Denveriä vastaan.

Cleveland on suoriutunut voittoihin ilman tähtipelaajaansa Collin Sextonia, joka on ollut sivussa otteluista marraskuun puolivälistä lähtien polvileikkauksen vuoksi ja on poissa kokoonpanosta loppukauden.