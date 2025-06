CNN: Trumpin hallinto pohtii Iranin siviiliyhdinohjelman rahoittamista

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin hallinto on keskustellut mahdollisesta avusta Iranille siviilikäyttöön energiaa tuottavan ydinohjelman rakentamiseksi, pakotteiden lieventämiseksi sekä Iranin jäädytettyjen varojen vapauttamiseksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asiasta kertoo uutiskanava CNN, jonka mukaan keskusteluissa on mukana myös Lähi-idän maita.

CNN:n mukaan neljä asiaan perehtynyttä lähdettä on kertonut, että Trumpin hallinto keskustelee Iranin siviiliydinohjelman auttamisesta jopa 30 miljardilla dollarilla.

Keskustelujen ja erilaisten vaihtoehtojen puntaroimisen tarkoituksena on saada Iran palaamaan taas neuvottelupöytään Yhdysvaltojen kanssa ydinohjelmastaan.

Viime viikolla Yhdysvallat auttoi Israelia 12 päivää kestäneissä sotatoimissa Israelin ja Iranin välillä ja iski kolmeen Iranin ydinlaitokseen.

Joitakin yksityiskohtia käytiin läpi jo ennen Yhdysvaltojen iskuja useita tunteja kestäneessä, salaa järjestetyssä tapaamisessa Yhdysvaltain erityislähettilään Steve Witkoffin ja Persianlahden kumppanimaiden välillä Valkoisessa talossa viime viikon perjantaina, kaksi lähteistä kertoi.

KESKUSTELUA käytiin myös arviolta 20-30 miljardin dollarin sijoituksesta Iranin uuteen ydinohjelmaan, jota käytettäisiin puhtaasti siviilikäyttöön eli energiantuotantoon, lähteet kertoivat.

Yksi viranomaislähde korosti CNN:lle, etteivät rahat tulisi Iranille suoraan Yhdysvalloilta vaan maksajiksi kaavaillaan arabimaita.

- Yhdysvallat on halukas johtamaan näitä keskusteluja (Iranin kanssa) — ja jonkun on maksettava rakennettava ydinohjelma, mutta me emme voi sitoutua siihen, lähde sanoi.

Lähteet eivät arvioineet CNN:lle, kuinka kiinnostuneita arabimaat olisivat Iranin tukemisesta.

”Ideoita heitelty ilmaan”

Harkinnassa on myös se, että Yhdysvaltojen tukemat arabimaat maksaisivat Yhdysvaltojen iskujen kohteena olleen Fordowin ydinlaitoksen korvaamisesta siviiliydinohjelmalla, kertoi kaksi asiaan perehtynyttä lähdettä. CNN:n mukaan ei ollut selvää, pystyisikö Iran käyttämään laitosta itse tai kuinka vakavasti ehdotusta harkitaan Persianlahdella.

- Eri ihmiset ovat heitelleet ilmaan useita erilaisia ideoita, joista monet yrittävät olla luovia, yksi keskusteluihin perehtyneistä lähteistä sanoi CNN:lle.

Muita kannustimia Iranille voisivat olla pakotteiden poistaminen sekä maan päästäminen käsiksi sen ulkomaisilla pankkitileillä oleviin kuuden miljardin dollarin varoihin, joita se ei tällä hetkellä saa vapaasti käyttää.