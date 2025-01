CNN: Trumpin ja Putinin puhelu tulossa nopeasti

Kaksikon on määrä keskustella ehkä jo tänään järjestettävien virkaanastujaisten jälkeisinä päivinä, kertoivat nimettöminä pysytelleet Trumpin hallinnon lähteet kanavalle.

Presidenttien on määrä puhua muun muassa mahdollisesta tapaamisesta lähikuukausien aikana.

Trumpin kansallisen turvallisuuden ryhmään kuuluvat viranomaiset aloittivat puhelun valmistelun jo viikkoja sitten. Toistaiseksi on kuitenkin epäselvää, onko puhelun ajankohdasta sovittu.

Trumpin vannottua virkavalansa Yhdysvaltain ja Venäjän viranomaiset voivat aloittaa tapaamien valmistelun. Trump on aikaisemmin sanonut, että valmistelut on jo aloitettu, mutta Venäjä on halunnut odottaa kunnes Trump on vannonut virkavalansa ennen kuin aloittaa omat valmistelunsa.