CNN: Vaalivirkailija joutui piiloutumaan Atlantassa – taustalla Twitter-video

Yhdysvaltalaiskanava CNN:n mukaan presidentinvaalien tuloslaskentaan osallistunut vaalivirkailija on joutunut painumaan maan alle Atlantassa vaalivilppiväitteiden vuoksi. Demokraatti.fi

Syynä on Twitterissä levinnyt video, jota on katsottu miljoonia kertoja. Virkailijan nähdään videolla heittävän paperinpalan roskikseen. Paperia väitetään videon yhteydessä äänilipukkeeksi.

Atlantan vaaliviranomaisten mukaan väite on virheellinen, ja virkailija on heittänyt pois vaalikuoressa olleet ohjeet, joita osa äänestäjistä on palauttanut äänestyslipukkeen mukana.

Trumpin kampanja ja presidentti Trump itse ovat levittäneet Yhdysvalloissa laajalti väitteitä vaalien väärentämisestä. Väitteille ei ole löytynyt perusteita.