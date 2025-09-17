Palkittu politiikan aikakauslehti.
Talous

17.9.2025 05:34 ・ Päivitetty: 17.9.2025 05:34

Danske Bank ennustaa asuntojen hintoihin kolmen prosentin nousua

Danske Bank ennustaa, että asuntojen hinnat nousevat tänä vuonna yhden prosentin. Ensi vuodelle pankki ennustaa asuntojen hintoihin kolmen prosentin nousua.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Danske Bank katsoo, että hintataso on saattanut saavuttaa pohjansa alkuvuoden aikana.

Danske Bankin yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto sanoo tiedotteessa, että kauppojen määrä vanhoissa asunnoissa lähestyy normaalia tasoa, vaikka hintojen todellista käännettä ei ole vielä tapahtunut.

-  Kehitys on vaihtelevaa alueesta ja asunnon koosta riippuen. Kuluttajien luottamus omaan talouteensa on parantunut, mutta korkea työttömyys näkyy varovaisuutena asuntomarkkinoilla. Kuluttajien asunnonostoaikeet ovat erittäin matalia, vaikka asuntojen hinnat ovat ansiotasoon verrattuna alimmalla tasolla lähes 20 vuoteen.

KIVIPELLON mukaan kiinteistönvälittäjien raportoimat kauppamäärät olivat heinäkuussa jo lähellä kymmenen vuoden keskiarvoa.

Myös uusien asuntolainojen nostomäärät ovat lähellä pitkän ajan keskiarvoja.

Danske Bank arvioi, että korkojen lasku vähentää kotitalouksien asuntolainojen ja kulutusluottojen korkomenoja noin 1,5 miljardia euroa vuoden 2025 aikana.

-  EKP:n aiemmin tekemät koronleikkaukset valuvat kotitalouksien pääosin 12 kuukauden euriboreihin sidottuihin asuntolainoihin. Tämä korkomenojen lasku tukee kotitalouksia ja todennäköisesti myös asuntomarkkinoita etenkin ensi vuonna, Kivipelto sanoo.

