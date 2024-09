Demariedustajilta pyyhkeitä: “Tiedossa on, että päivystysten lakkauttamisella ei saavuteta tavoiteltuja säästöjä”

SDP:n kansanedustajat moittivat hallituksen sairaalalinjauksia. Demokraatti Demokraatti

Alkueräistä esitystä muutetaan lausuntopalautteen perusteella siten, että ympärivuorokautista päivystystä voidaan ylläpitää Kouvolassa jo aiemmin linjattujen Ivalon, Kuusamon, Pietarsaaren ja Raaseporin lisäksi.

Kemin ja Savonlinnan osalta ehdotusta muutetaan siten, että ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen vaihtoehtona niissä on mahdollista ylläpitää rajattua erikoissairaanhoidon päivystystä.

SDP:n Markku Siponen ja Timo Suhonen antavat palaa yhteisessä tiedotteessaan.

– On selvää, että Iisalmen ja Varkauden yöpäivystysten lakkautus lisää ambulanssirallia ja ruuhkauttaa KYS:n (Kuopion yliopistollinen sairaala) päivystystä. Tiedossa on, että päivystysten lakkauttamisella ei saavuteta tavoiteltuja säästöjä. Pahimmassa tapauksessa palveluihin pääsy viivästyy kriittisellä tavalla ja kustannukset KYS:n päässä kasvavat, kun joudutaan tekemään mahdollisia lisäinvestointeja ja ambulanssiliikenne lisääntyy.

– Kyseessä on täysin poliittinen päätös, josta on turha syyttää edellisiä hallituksia. Pietarsaaressa, Raaseporissa ja Kouvolassa yöpäivystykset jatkuvat, mikä on tietysti hieno asia. Näillä alueilla ihmiset voivat kiittää hallituspuolueiden oman alueen edunvalvontaa ja vaikutusvaltaa.

– Meillä molemmilla on tuoretta omakohtaista kokemusta siitä, kun perheessä on tarvittu apua, niin yöpäivystys on auttanut. Silloin kun hätä on suuri, ei ole lainkaan vähäinen asia, että matkustusaika päivystykseen pitenee tunnilla.

MYÖS Johanna Ojala-Niemelä on tyytymätön Lapin osalta.

– Ihmettelen syvästi ministeri Juuson toimintaa. Hän on kotoisin alueelta ja pitäisi tuntea alueen erityispiirteet kuten sen, että Meri-Lappi on liikenteen ja teollisuuden solmukohta ja tästä huolimatta hänen vahtivuorollaan sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut Meri-Lapissa heikkenevät.