Demarijärjestö täräyttää: Tämä ministeriö pitää lakkauttaa

Demariopiskelijat haluaa lakkauttaa erillisen maa- ja metsätalousministeriön ja yhdistää sen ympäristöministeriöön. Demokraatti Demokraatti

Järjestö on esittänyt sitä tammikuussa hyväksytyssä poliittisessa ohjelmassaan ja esittää asiaa SDP:n poliittiseen ohjelmaan, josta linjataan tulevana viikonloppuna SDP:n puoluekokouksessa Tampereella.

– Valtiontalouden tiukassa tilanteessa menoja on pystyttävä priorisoimaan. Isoja hallinnollisia kuluja pystyttäisiin karsimaan, mikäli historialliseksi jäänteeksi jäänyt edunvalvontaministeriö sulautettaisiin ympäristöministeriöön, Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Miku Kuuskorpi perustelee tiedotteessa.

Kansanedustaja Atte Harjanne (vihr.) ehdotti tänään maa- ja metsätalousministeriön lakkauttamista. Hän siirtäisi maa- ja metsätalousministeriön tehtävät ympäristö- ja elinkeinoministeriöiden alle.

Kansanedustaja Hilkka Kemppi (kesk.) puolestaan sulauttaisi maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön superministeriöksi, joka vastaisi luonnonvaroista ja ympäristöstä.

– On vaikea nähdä, että maa- ja metsätalouden tulevaisuus ja elinkeinon tärkeä merkitys huoltovarmuudelle, omavaraisuudelle ja maaseudun tulevaisuudelle olisi kiinni yhdestä ministeriöstä. Maa- ja metsätalousministeriön tehtävät voitaisiin hyvin hoitaa myös ympäristöministeriössä ja tarpeellisilta osin työ- ja elinkeinoministeriössä, Kuuskorpi sanoo.

Demarijohtaja nostaa tikun nokkaan maa- ja metsätalousministeri Sari Essayhin (kd.). Lisää aiheesta ”Jäätävää ristivetoa” – Kansanedustajat väläyttävät ministeriöiden yhdistämistä

– Keskeisen tehtävänsä hoitamiseen sijaan ministeriö on tällä hallituskaudella systemaattisesti pyrkinyt heikentämään ympäristön tilaa ministeri Essayahin johdolla kestävän metsähoidon edellytyksiä vesittämällä, metsästysluvilla, verkkokalastuskieltojen torppaamisella ja eläinten hyvinvoinnin kustannuksella. Näin ei voi enää jatkua.