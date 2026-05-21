Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

21.5.2026 13:02 ・ Päivitetty: 21.5.2026 13:04

Demarijärjestö täräyttää: Tämä ministeriö pitää lakkauttaa

Kari Hulkko/Demokraatti

Demariopiskelijat haluaa lakkauttaa erillisen maa- ja metsätalousministeriön ja yhdistää sen ympäristöministeriöön.

Demokraatti

Demokraatti

Järjestö on esittänyt sitä tammikuussa hyväksytyssä poliittisessa ohjelmassaan ja esittää asiaa SDP:n poliittiseen ohjelmaan, josta linjataan tulevana viikonloppuna SDP:n puoluekokouksessa Tampereella.

– Valtiontalouden tiukassa tilanteessa menoja on pystyttävä priorisoimaan. Isoja hallinnollisia kuluja pystyttäisiin karsimaan, mikäli historialliseksi jäänteeksi jäänyt edunvalvontaministeriö sulautettaisiin ympäristöministeriöön, Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Miku Kuuskorpi perustelee tiedotteessa.

Kansanedustaja Atte Harjanne (vihr.) ehdotti tänään maa- ja metsätalousministeriön lakkauttamista. Hän siirtäisi maa- ja metsätalousministeriön tehtävät ympäristö- ja elinkeinoministeriöiden alle.

Kansanedustaja Hilkka Kemppi (kesk.) puolestaan sulauttaisi maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön superministeriöksi, joka vastaisi luonnonvaroista ja ympäristöstä.

– On vaikea nähdä, että maa- ja metsätalouden tulevaisuus ja elinkeinon tärkeä merkitys huoltovarmuudelle, omavaraisuudelle ja maaseudun tulevaisuudelle olisi kiinni yhdestä ministeriöstä. Maa- ja metsätalousministeriön tehtävät voitaisiin hyvin hoitaa myös ympäristöministeriössä ja tarpeellisilta osin työ- ja elinkeinoministeriössä, Kuuskorpi sanoo.

Demarijohtaja nostaa tikun nokkaan maa- ja metsätalousministeri Sari Essayhin (kd.).

Lisää aiheesta

”Jäätävää ristivetoa” – Kansanedustajat väläyttävät ministeriöiden yhdistämistä

– Keskeisen tehtävänsä hoitamiseen sijaan ministeriö on tällä hallituskaudella systemaattisesti pyrkinyt heikentämään ympäristön tilaa ministeri Essayahin johdolla kestävän metsähoidon edellytyksiä vesittämällä, metsästysluvilla, verkkokalastuskieltojen torppaamisella ja eläinten hyvinvoinnin kustannuksella. Näin ei voi enää jatkua.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Lisää aiheesta

Politiikka

21.5.2026 11:57

”Jäätävää ristivetoa” – Kansanedustajat väläyttävät ministeriöiden yhdistämistä

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Jukka Sammalisto

Elokuva
21.5.2026
Arvio: Palkittujen ohjaajaveljesten hieno uutuus kuvaa ensikodin epävarmoja teiniäitejä
Lue lisää

Pertti Rajala

Uutiset
20.5.2026
SDP:n puoluekokous lähestyy – Kirsi Ala-Jaakkola on yksi päättäjistä: Nämä asiat pitää nostaa keskiöön
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
19.5.2026
Arvio: Romaanihenkilön elämä avaa silmät proosataiteen mahdollisuuksille
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU