Demarijohtaja: Säätytalolla on meneillään käänteinen versio Tukholma-syndroomasta – ”He ovat itse suostuneet panttivangeiksi”

SDP:n ruotsinkielisen piirijärjestön FSD:n puheenjohtaja Dimitri Qvintus toivoo RKP:n liberaaleille rohkeutta puhua avoimesti perussuomalaisten kanssa tehtävän hallitusyhteistyön mielekkyydestä. Säätytalon hallitusneuvottelut keskeytyvät tänään, kun RKP aloittaa puoluekokouksensa Tampereella. Simo Alastalo Demokraatti

– Kokous saattaa hyvinkin olla RKP:n historian tärkeimpiä. Sillä voi olla hyvin kauaskantoisia seurauksia, Qvintus sanoo.

Hän luonnehtii Säätytalon kuuden viikon mittaisiksi venähtäneitä maratonneuvotteluita sanalla sirkus.

– Yksi puolue on saanut muut laittamaan ihmisoikeudet ja ilmaston nuoralle. Kaikkia yksityiskohtia ei vielä tiedetä, mutta se tiedetään, että Säätytalolla on neuvoteltu asioista, joista ei pitäisi lainkaan neuvotella. Suomalaisessa politiikassa on tällä hetkellä valtava arvotyhjiö. Mielestäni se on hyvin huolestuttavaa.

Qvintus nostaa esiin muun muassa kehitysyhteistyöhön kaavaillut leikkaukset, nihkeän suhtautumisen vihreään siirtymään ja työperäiseen sekä humanitaariseen maahanmuuttoon. RKP:n on arveltu suostuvan perussuomalaisten vaatimiin kompromisseihin turvatakseen muun muassa ruotsinkielisten alueelliset sote-palvelut.

NEUVOTTELUISSA on ollut esillä myös hoitohenkilökunnan eettinen kuorma, johon sisältyy kristillisdemokraateille tärkeä lääkäreiden omantunnon vapaus aborttien suhteen.

– Hyvänen aika. Vuonna 2023 neuvotellaan abortista! Jos tällaiset kysymykset on pöydällä, ei tulisi mieleenkään asettaa ihmisoikeuksia ja länsimaisia demokraattisia arvoja vaakakuppiin jonkun yksittäisen alueen edunvalvonnan kanssa.

Qvintuksen mukaan Säätytalolla on meneillään käänteinen versio Tukholma-syndroomasta, jossa on vankina RKP.

– He ovat itse suostuneet panttivangeiksi, eivät tykkää kaappaajasta mutta eivät myöskään lähde pois vaikka ovi on auki ja siitä pääsisi ulos. On mielenkiintoista nähdä, millaista keskustelua puoluekokouksessa tulee.

”Puolueiden linjat ja arvot tuntuvat olevan kuin yö ja päivä.”

VAIKKA RKP:n poliitikoissa ja äänestäjissä on paljon liberaaleja, se on Qvintuksen mukaan vaarassa muuttua perussuomalaisten tukipuolueeksi.

– Ei tarvitse olla politiikan tutkija ymmärtääkseen, että se on valtava riski, jossa ei ole mitään voitettavaa.

– Toivotan vilpittömästi RKP:n liberaalille siivelle voimia ja rohkeutta puhua suunsa puhtaaksi. Nyt on se paikka, jossa on puhuttava tai sitten vaiettava neljäksi vuodeksi.

Hallitusneuvottelut jatkuvat ainakin ensi viikolle. Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) on maininnut jonkinlaiseksi takarajaksi juhannuksen. Qvintuksen mukaan pitkälle kestolle on selkeä syy: puolueiden arvoerot.

– Puolueiden linjat ja arvot tuntuvat olevan kuin yö ja päivä. Totta kai se vaikeuttaa ja pitkittää neuvotteluja.

Neuvotteleminen ja pyrkimys hakea kompromisseja on hänen mukaansa sinänsä kunnioitettavaa.

– Mutta on yhtä kunnioitettavaa todeta, jos siltä tuntuu, arvojen olevan niin kaukana toisistaan, ettei kompromisseja omien arvojen kanssa voi tehdä.

QVINTUS tähdentää, ettei hän vastusta neuvottelemista.

– Politiikka on aina kompromisseja ja neuvottelemista. Hallituspolitiikka erityisesti, ja hallituksessa joutuu olemaan joka päivä eri mieltä itsensä kanssa. Se kuuluu asiaan, mutta on täysin eri asia tehdä jatkuvasti kompromisseja arvojensa kanssa, jotta pääsee tekemään kompromissin mahdollisen hallituskumppanin kanssa. Se ei ole kestävä tie.

Qvintus kyseenalaistaa myös RKP:n perusteet etsiä yhteistä pohjaa perussuomalaisten kanssa. Hän pitää selvänä, ettei tuleva oikeistohallitus esimerkiksi paranna ruotsin kielen asemaa Suomessa.

– Perussuomalaiset pystyvät estämään kokoomuksen hiljaisella hyväksynnällä kaikki merkittävät parannukset ruotsin kielen asemaan ja suomenruotsalaisten arkeen.

– Muistutan, että oikeistohallitukselle on vaihtoehto. Se on hallituspohja, jossa ei tehdä kompromisseja kansainvälisten sopimusten, ihmisoikeuksien, työperäisen maahanmuuton, perustavanlaatuisten arvokysymysten tai ilmastopolitiikan kohdalla.

SDP on Qvintuksen mukaan ollut koko ajan ollut valmis neuvottelemaan.

– SDP on ilmoittanut omat kynnyskysymyksensä. Sen, että ihmisten arjesta ja toimeentulosta, sosiaali- ja terveyspalveluista ja koulutuksesta ei voi leikata. Ei näiden pitäisi olla millekään puolueelle ylitsepääsemättömiä.