Demarinaiset: ”Miten naisten oletetaan työn ja kodin ohella hoitavan myös monisairaat ikääntyneet vanhemmat?”

Demarinaiset muistuttavat kannanotossaan, että hoivan ja kotitöiden kohdalla ajaudutaan yhä arjessa työnjakoon, jossa päävastuu niin lapsista kuin vanhuksista jää Suomessa naisten vastuulle. Tällä voi olla kielteisiä vaikutuksia naisten urakehitykseen, eläkekertymään ja jaksamiseen. Demokraatti Demokraatti

Omaishoitajaliiton mukaan Suomessa on jopa 350 000 omais- ja läheishoitajaa, joista 50 000 on kunnan kanssa sopimuksen tehnyttä sopimusomaishoitajaa. Näistä sopimusomaishoitajista jopa 70 prosenttia on naisia.

– Demarinaiset pitävät tärkeänä, että ikäihmisten hoitoon liittyvien leikkauksien yhteydessä käydään keskustelua hoivan sukupuolittuneisuudesta. Jos yhteiskunnassa oletetaan omaisten ottavan enemmän vastuuta hoivasta, sitoo tämä usein juuri naiset kotiin.

– Tasa-arvo ei ole Suomessa valmis, vaikka näin halutaan välillä sosiaalisessa mediassa ja toreilla julistaa. Päinvastoin: globaalisti ja Suomessa on useita merkkejä tasa-arvon takapakista, sanoo Demarinaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Helena Marttila tiedotteessa.

KANNANOTOSSA muistutetaan, että naiset kantavat jo nyt suurempaa vastuuta palkattomasta työstä. Tutkimusten mukaan miehet käyttävät viikostaan tunnin enemmän palkkatyöhön, naiset sen sijaan suuremman osuuden viikosta palkattomaan hoiva- ja kotityöhön.

Tilastokeskuksen luvut osoittavat, että naiset tekevät kotitöitä keskimäärin 3 tuntia ja 15 minuuttia päivässä, kun taas miehet 2 tuntia ja 38 minuuttia.

MYÖS kansainväliset tutkimukset osoittavat, että kodin niin kutsuttu metatyö jakaantuu epätasaisesti. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi ajatustyötä, joka varmistaa arjen sujuvuuden, kuten kauppaostosten suunnittelu tai vaatehuolto.

Tiedotteessa korostetaan, että metatyökin voi olla suuri kuormitustekijä naisille ja estää jopa työelämässä edistymisen.

– Väestön ikääntyessä meidän on varmistettava palvelujen ja hoivan kattavuus, jotta naiset eivät ole pakotettuja lyhentämään työaikaansa tai jäämään pois työelämästä hoivavastuiden takia. Jos emme ole saavuttaneet tasa-arvoa edes kotitöiden osalta, miten voidaan esittää, että kaiken päälle pitäisi pystyä hoitamaan omat ikääntyvät vanhemmat? Vaadimme Petteri Orpon (kok.)hallitukselta konkreettisia tekoja hoivavastuun tasaisemman jakautumisen suhteen, Helena Mattila sanoo.

Otsikkoa muokattu lyhyemmäksi klo 14.12.