Demarinaisten Tuppurainen: ”Yhdessä meidän on puututtava naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja miesten asenteisiin”

Keskustelua miesten asenteista naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kohtaan tulee jatkaa, Demarinaisten puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo. Tänään vietetään kansainvälistä päivää naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi.

Tuppuraisen mukaan keskustelun pitää johtaa konkreettisiin tekoihin poliittisten päätösten ja tukitoimien muodossa.

Tuppurainen nostaa esiin Naisjärjestöt yhteistyössä Nytkis ry:n toteuttaman kyselytutkimuksen, joka kartoitti miesten asenteita naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Tutkimustulokset olivat huolestuttavia, Tuppurainen sanoo.

– Erityisesti kyselyn nuorimman ikäryhmän vastaukset herättävät huolta. Joka neljäs 18-35-vuotiaista miehistä on sitä mieltä, että nainen voi ansaita väkivallan esimerkiksi tietynlaisella pukeutumisella, ulkonäöllä tai käytöksellä. Kaikista miehistä näin ajattelee joka viides, Demarinaisten ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kertaa tiedotteessa.

– Väkivaltaa ei voi koskaan hyväksyä ja vastuu on aina tekijällä. Tutkimuksen tuloksissa olikin myös onneksi lohdullisia uutisia. Valtaosa suomalaisista miehistä pitää naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vääränä ja kokee, että miesten tulee ottaa enemmän vastuuta väkivallan lopettamisesta, hän sanoo.

Tutkimus nosti näkyville väkivaltakulttuurin juurisyitä.

TUPPURAINEN kuvailee aiheesta uutisoinnin herättäneen keskustelua, jossa ilmaistaan epäuskoa, epäilyä ja kritiikkiä tutkimusta ja sen tuloksia kohtaan.

Erilaisille kommenteille on annettava tilaa, mutta samalla on Tuppuraisen mielestä tärkeää todeta, että keskustelu miesten asenteista naisiin kohdistuvaan väkivaltaan on tarpeellista. Keskustelun avulla asiat tuodaan näkyviksi ja vain sen avulla voidaan saada aikaan tekoja, hän katsoo.

– Tutkimus nosti keskusteluun miesten asenteita väkivaltaa kohtaan ja nosti näkyville väkivaltakulttuurin juurisyitä. Kuten tilastot kertovat, valtaosa sekä naisten että miesten kokemasta väkivallasta on miesten tekemää. Yhdessä meidän on puututtava naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja miesten asenteisiin.

Nytkiksen tutkimus kartoitti ensimmäistä miesten asenteita naisiin kohdistuva väkivaltaa kohtaan Suomessa. Satunnaisotannalla toteutettuun tutkimukseen osallistui yli tuhat miestä. Nytkis teetti tutkimuksen osana Suomen Väkivaltaobervatorion Valoa, ei väkivaltaa -kampanjaa kesällä 2024 ja sen toteutti Dagmar Oy.

Demarinaiset ovat osa Nytkis ry:tä ja on ollut mukana Valoa, ei väkivaltaa-kampanjassa useamman vuoden ajan.