Demarinuoret kannattaa Yle-veron nostoa – ”hyödyksi yksilöiden lisäksi koko kansan turvallisuudelle”

Ukrainan sodan myötä tarve faktapohjaiselle tiedolle on kovempi kuin vuosikymmeniin, Demarinuoret toteaa tiedottessaan.

Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto on huolissaan siitä, huolehditaanko Suomessa Ylen riittävistä toimintaedellytyksistä ja niiden myötä suomalaisten yhdenvertaisista oikeuksista luotettavaan tietoon.

– Lehdistönvapaus ja oikeus faktatietoon ovat demokratian ytimessä. Yle on tämän suhteen paljon vartija. Siinä missä osa oikeistosta on vaatinut lähinnä Ylen rahoituksen leikkaamista, on asia juuri päinvastoin: vain turvaamalla Ylen resurssit voidaan paitsi kasvattaa suomalaisten resilienssiä erilaisten uhkien edessä, myös taata luotettavan tiedon saatavuus, Perholehto sanoo tiedotteessa.

– Ennusteiden mukaan Yle-verosta kertyvät tulot ovat jo tänä vuonna pienemmät kuin toimintaan tarvittavien määrärahojen summa. Tämä suunta on kestämätön. Uskon, että valtaosa suomalaisista hyväksyisi sen, että nyt korotetaan Yle-veroa. Se olisi hyödyksi yksilöiden lisäksi koko kansan turvallisuudelle.

Informaatiovaikuttamisen uhka on lisääntynyt Suomen mahdollisen NATO-jäsenyysprosessin edetessä. Systemaattisen disinformaation seuraukset voisivat Demarinuorten mukaan olla vakavia ja kohdistua myös tärkeään, kansalliseen turvallisuuteen liittyvään päätöksentekoon.

– Riippumatta siitä hakeeko Suomi Naton jäsenyyttä vai ei, kohdistaa Venäjä tänne toimiaan. Suomessa on nähty jo esimakua mielipidevaikuttamisesta, ilmatilaloukkauksista ja palvelunestohyökkäyksistä. Jos tämä alkusoitto ei ole vielä herättänyt Ylen merkitykseen, ei sitä tee mikään, Perholehto toteaa.