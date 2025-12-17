Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

17.12.2025 13:57 ・ Päivitetty: 17.12.2025 14:11

Demarinuorissa kuohuu – Tampere erosi, mutta aikoo liittyä takaisin

Tampereen Demarinuoret on eronnut Demarinuorista, kertoo Tampereen Demarinuorten puheenjohtaja Ele Rantasalmi.

Anna-Liisa Blomberg

Demokraatti

– Tampereen Demarinuoret on kokouksessaan päättänyt myös tietyin jäsenehdoin laittaa hakemuksen paluusta liittoon, Rantasalmi sanoo Demokraatille.

Rantasalmi ei avaa tarkemmin asian taustoja, koska hän katsoo, ettei asiaa ole tarvetta setviä mediassa.

– Pidämme asiaa kohtalaisen pienenä, vaikka erot yleensä ovatkin suuria. Kyse on enemmänkin liiton ja Tampereen välisestä neuvottelusta kuin mistään isosta poliittisesta ristiriidasta. Pyrimme takaisin liiton jäseneksi, Rantasalmi sanoo.

Demokraatti tavoitti myös Demarinuorten puheenjohtajan Emilia Kangaskolkan, joka Rantasalmen tapaan pidättäytyi kommentoimasta asiaa enempää.

AIEMMIN tänä vuonna Demarinuorten neljä piiriä ja kolme osastoa – mukaan lukien Tampereen Demarinuoret – vaativat ylimääräistä liittokokousta. Syynä oli liittohallituksen päätös keskittää aluetyöntekijät Helsinkiin ja leikata aluetominnan rahoitusta.

– Päätökset uhkaavat paikallisen toiminnan edellytyksiä ja heikentävät Demarinuorten alueellista kattavuutta. Päätösten sisältö ja yksipuolinen toteutus ei ole ollut alueiden eikä edellisen liittokokouksen tahto. Ylimääräisessä liittokokouksessa haluamme turvata koko maan kattavan aluetoiminnan edellytykset, kannanoton allekirjoittajat totesivat.

Ylimääräinen liittokokous järjestettiin 23. elokuuta. Ylimääräistä kokousta vaatineiden ehdottamia muutoksia ei hyväksytty ja liittohallitus sai liittokokouksen luottamuksen.

Uutista korjattu klo 16.11: poistettu ylimääräinen sana 6. kappaleesta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Politiikka
17.12.2025
Demarinuorissa kuohuu – Tampere erosi, mutta aikoo liittyä takaisin
Lue lisää

Susanna Luikku

Politiikka
16.12.2025
Eduskunnan kuppilassa ollaan töissä vaikka aamuun, jos edustajatkin ovat – ”Joitain ruokia ei vain voi poistaa listalta”
Lue lisää

Rane Aunimo

Elokuva
17.12.2025
Arvio: Jean-Luc Godard uudistaa elokuvan kielen Richard Linklaterin tyylikkäässä muotokuvassa
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU