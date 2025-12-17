Demarinuorissa kuohuu – Tampere erosi, mutta aikoo liittyä takaisin

Tampereen Demarinuoret on eronnut Demarinuorista, kertoo Tampereen Demarinuorten puheenjohtaja Ele Rantasalmi. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

– Tampereen Demarinuoret on kokouksessaan päättänyt myös tietyin jäsenehdoin laittaa hakemuksen paluusta liittoon, Rantasalmi sanoo Demokraatille.

Rantasalmi ei avaa tarkemmin asian taustoja, koska hän katsoo, ettei asiaa ole tarvetta setviä mediassa.

– Pidämme asiaa kohtalaisen pienenä, vaikka erot yleensä ovatkin suuria. Kyse on enemmänkin liiton ja Tampereen välisestä neuvottelusta kuin mistään isosta poliittisesta ristiriidasta. Pyrimme takaisin liiton jäseneksi, Rantasalmi sanoo.

Demokraatti tavoitti myös Demarinuorten puheenjohtajan Emilia Kangaskolkan, joka Rantasalmen tapaan pidättäytyi kommentoimasta asiaa enempää.

AIEMMIN tänä vuonna Demarinuorten neljä piiriä ja kolme osastoa – mukaan lukien Tampereen Demarinuoret – vaativat ylimääräistä liittokokousta. Syynä oli liittohallituksen päätös keskittää aluetyöntekijät Helsinkiin ja leikata aluetominnan rahoitusta.

– Päätökset uhkaavat paikallisen toiminnan edellytyksiä ja heikentävät Demarinuorten alueellista kattavuutta. Päätösten sisältö ja yksipuolinen toteutus ei ole ollut alueiden eikä edellisen liittokokouksen tahto. Ylimääräisessä liittokokouksessa haluamme turvata koko maan kattavan aluetoiminnan edellytykset, kannanoton allekirjoittajat totesivat.

Ylimääräinen liittokokous järjestettiin 23. elokuuta. Ylimääräistä kokousta vaatineiden ehdottamia muutoksia ei hyväksytty ja liittohallitus sai liittokokouksen luottamuksen.

Uutista korjattu klo 16.11: poistettu ylimääräinen sana 6. kappaleesta.