Demokraatin tiedot: Hoitajajärjestöt ja KT tapaavat tällä viikolla – Haatainen: Sovittelulautakunnan mandaatti päättynyt

Demokraatin tietojen mukaan Sote ry ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat (KT) tapaavat tällä viikolla ja kartoittavat neuvottelutilannetta. Johannes Ijäs Demokraatti

Hoitohenkilöstöä edustavat Tehy ja Super edustava Sote ry jäi viikko sitten kunta-alalle syntyneen palkkaratkaisun ulkopuolelle.

Tehy ja SuPer olivat hylänneet toukokuussa sovittelulautakunnan sovintoehdotuksen, koska niiden mukaan se ei sisältänyt uskottavia ratkaisuja hoitajapulaan ja esitetty palkkaohjelma oli tasoltaan liian matala.

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) oli nimittänyt sovittelulautakunnan kunta-alan lakoille huhtikuussa.

Sovittelulautakunnan työ oli pohjana, kun kunta-alan neuvottelujärjestöt pääsivät viikko sitten keskenään erillissopimuksiin. Sopimuksen hyväksyivät KT, Juko ja Jau.

Haatainen kertoi tänään eduskunnassa Demokraatille, että sovittelulautakunnan työ ja mandaatti on nyt päättynyt ja asia on valtakunnansovittelijalla.

– Lautakunnan työ on päättynyt. Se oli asetettu koko kunta-alan ratkaisujen etsimiseen. Me olemme käyneet tämän läpi. Lautakunnan esittäminenhän oli valtakunnansovittelijan esityksestä tehty. Siitä syystä asia on nyt takaisin valtakunnansovittelijalla. Hän varmaankin käy nyt läpi tätä kokonaisuutta tahojen kanssa ja lähestyy sitten minua, jos jotakin tarvitaan.

Haatainen ei sulje pois sitä, etteikö voisi tulla pyyntöä uudesta sovittelulautakunnasta, mutta painottaa asian olevan valtakunnansovittelijan käsissä.

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala taasen toteaa, että asia on tällä hetkellä työmarkkinaosapuolten käsissä.

– Lähtökohtaisesti ei ole sovittelun tarvetta, ei ole mitään työnseisauksia päällä.

– Sovittelulautakunta teki sovintoehdotuksen, se tuli hylätyksi. Osapuolet sen jälkeen neuvottelivat neuvottelutuloken Jukon Jaun ja KT:n kesken. Nyt on vielä Sote ry, joka ei ole sopimusta tehnyt. Työrauhaa ei ole ostettu Sote ry:ltä. Se miten tämä jatkuu, on osapuolten arvioitavissa, Piekkala sanoo.

– Tuleeko ratkaisu kesällä, syksyllä joulukuussa, kukaan meistä ei tiedä. Parhaiten he tietävät Sote ry:ssä. Nyt ei kannata mennä asioiden edelle. Antaa nyt osapuolten selvittää, missä mennään. Osapuolet neuvottelevat ja yrittävät hakea ratkaisua, Piekkala sanoo ja jatkaa, että jos työnseisausilmoitus tulee, asia voisi tulla valtakunnansovittelijalle.

Teollisuudessa on herättänyt kritiikkiä kunta-alan palkkaohjelma, joka nostaa viisi vuotta palkkoja yleisen linjan yli.

Kun Piekkalalta kysyy, miksi valtakunnansovittelijalta sai yli yleisen linjan palkankorotukset, hän toteaa, että ne sai sovittelulautakunnalta.

– Jos sovittelulautakunta tekee sovitteluehdotuksen se ei ole valtakunnansovittelijan ehdotus. Se että sieltä saa paremman linjan, sitä pitää kysyä sovittelulautakunnalta. Siihen ei valtakunnansovittelija voi ottaa kantaa, koska se on sovittelulautakunnan ratkaisu.

Siihen, olisiko hän itse voinut päätyä vastaavaan ratkaisuun, Piekkala ei ota kantaa.

– En ota kantaa, koska en ole tehnyt esitystä.

Piekkala ei hakenut jatkokautta valtakunnansovittelijana. Tätä päätöstään Piekkala ei kommentoi julkisuuteen.

Haatainen torppaa Lintilän kiky-puheet: ”Tällaisia esityksiä ei kannata heitellä valtioneuvoston puolelta”

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ehdotti hiljattain Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa kilpailukykysopimusta.

Hän kantoi huolta siitä, että ”julkinen sektori tulee tietyllä tavalla ohjaajaksi palkkaratkaisuihin”.

Hänen mukaansa teollisuuden palkkaratkaisut määrittävät merkittävästi tulevaa talouskehitystä.

– Kansantalouden pitäminen vientikaupan kautta kunnossa edellyttäisi jatkossa kilpailukykysopimusta, Lintilä sanoi.

Sittemmin Lintilä loivensi Helsingin Sanomille, että uusi kiky-sopimus olisi ”viimeinen vaihtoehto”.

Tuula Haatainen toteaa Demokraatille, että valtioneuvoston tasolla ei ole mistään kikyistä puhuttu.

– Minusta tällaiset puheet kannattaa nyt todella jättää omaan arvoonsa. Sanoin Twitterissä, että jäitä hattuun. Tässä on ihan riittävästi vaikeuskerrointa tulevaan syksyyn. Tällaisia esityksiä ei kannata heitellä valtioneuvoston puolelta, Haatainen toteaa.