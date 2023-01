Demokraatin tiedot: SAK:n liitoilta vastaveto Pro markkinataloudelle – yhdistys perustettu

Demokraatin saamien tietojen mukaan SAK:laiset liitot ovat perustaneet yhdistyksen vastavetona Eteläranta-vetoiselle vaalirahoitusyhtiö Pro Markkinataloudelle. Marja Luumi Demokraatti

Eduskuntavaalien lähestyessä on herännyt paine, että SAK:n pitäisi vastata samalla mitalla yritykselle saada eduskuntaan runsain määrin markkinataloushenkisiä kansanedustajia. Pro markkinataloutta on kuvailtu ay-piireissä ”kassakaappiyhdistykseksi porvarihallituksen muodostamiseksi”.

Demokraatin lähteiden mukaan toimeen on tartuttu: perustettu yhdistys on nimenomaan SAK:laisten liittojen perustama. Ne päättävät yhteisesti muun muassa eduskuntavaalikampanjan rahoituksesta kukin omalla osuudellaan.

Palkansaajakeskusjärjestö SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ei vahvista suoraan tietoa yhdistyksen perustamisesta.

– Ei meillä ole oikein mitään sen ihmeempää julkistettavaa vielä. Varmaan tehdään jotain yhteistäkin. Mitä se loppupeleissä on, siitä varmaan perästä kuuluu.

Hänen mukaansa on itsestäänselvää, että SAK aktivoi liittojensa jäseniä äänestämään. Ammattiliitot ovat tukeneet perinteisesti eri tavoin ehdokkaina olevia jäseniään. Elorannan mukaan mietinnässä on nyt, voitaisiinko SAK:na olla myös tukemassa ehdokkaita jollain tavalla.

– Tavat varmasti hioutuvat lähiviikkojen aikana täsmällisemmiksi toimenpiteiksi.

VUODEN 2019 eduskuntavaalien alla organisoitua SAK:n Vapaiden valtakunta -kampanjaa Eloranta kuvailee omanlaiseksi kokeiluksi.

– Oppia tuli, mutta nyt ei varmaan tehtäisi kaikkea ihan samalla tavalla. Pyrimme tuolloin ennen kaikkea aktivoimaan omaa porukkaa äänestämään järjestämällä hyvin intensiivisellä otteella erilaisia tilaisuuksia.

Hän korostaa, että rahaa vajaan 1,4 miljoonan potista ei jaettu sen paremmin puolueille kuin ehdokkaillekaan. Kansanliike järjesti tapahtumia, kokoontumisia, koulutuksia ja kampanjatempauksia ympäri Suomea.

KESÄLLÄ 2020 perustettu Pro markkinatalous -yhdistys kertoi ensimmäisistä vaaliavustuksistaan joulukuun puolivälin kieppeillä. Avustuksia myönnettiin yhteensä 528 000 euroa 140 ehdokkaalle seitsemästä eri puolueesta. Lisäksi yhdistys ilmoitti tukevansa seitsemää eri puoluetta ja niitä edustavia puolueyhdistyksiä yhteensä 762 000 eurolla.

Yhdistys on julkaissut nettisivuillaan kaikki avustusta saaneet ehdokkaat, mutta ei heidän saamiaan summia. Seuraava jakokierros hakemusten perusteella on helmikuussa. Yhteensä potti on 1,5 miljoonaa euroa.

Ehdokkaat voivat edelleen hakea tukea yhdistykseltä sen nettisivujen kautta. Yhdistys julkaisee nettisivuillaan kaikki avustusta saaneet ehdokkaat, puolueet ja puolueyhdistykset.

– Talouskasvu, yritysten menestys ja vahva työllisyys rahoittavat niin sosiaaliturvan, tulonsiirrot kuin julkiset palvelut. Siksi olemme päättäneet tukea ehdokkaita ja puolueita, jotka kannattavat ja haluavat edistää uudistuvaa ja vastuullista markkinataloutta, yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Tuomo Raasio perustelee tiedotteessa.

JULKISTEN ja hyvinvointialojen liiton JHL:n puheenjohtajalla Päivi Niemi-Laineella on selkeä käsitys yhteisen ponnistuksen tarpeellisuudesta:

– Kaiken teemme mitä pystymme, jotta rahoituksesta pidetään huoli. Iso asia meille on, että kaikki puolueet olisivat samalla viivalla, jos ehdokkaista löytyy työväenhenkisiä, hän painottaa Demokraatille.

Hän korostaa, että eduskuntaan on saatava sellaista väkeä, joka tietää, millaista palkansaajien, ja erityisesti pienipalkkaisten arki on.

Niemi-Laine on silmäillyt Pro markkinatalouden myöntämiä tukia ja huomauttaa, että listalla näkyy olevan myös työväenhenkisiä ehdokkaita.

– Kaikki vaaliraha, mikä ei ole rikollista, on tarpeen, mutta vaalirahoituksella ei sinänsä voida sitouttaa kenenkään tekemisiä. Mutta tiedossa on, että matalaa palkkaa nauttivilla ehdokkailla on vähän rahaa käytössä kampanjointiin.

NIEMI-LAINE arvioi neljä vuotta sitten järjestettyä Vapaiden valtakunta -kampanjaa. Hänen mielestään nyt on syytä järjestää onnistuneempi yhteinen ponnistus.

– Se oli hyvä alku. Uskon, että seuraava kampanja tulee olemaan parempi. Rahoituksella on iso rooli nykyään läpimenoon – ei vaalityö ihan pyhällä hengellä vie hyvään lopputulokseen.

JHL tukee ehdokkaaksi asettuneiden jäsentensä vaalikampanjointia ja kannustaa kaikkia jäseniään äänestämään. Liitolla on menossa parhaillaan avoin haku jäsenille vaalirahan saamiseksi.

– Meidän tavoitteemme on luonnollisesti saada JHL-taustaisia ehdokkaita läpi eduskuntaan. Toivottavasti meidän tuellamme kenellekään ehdokkaalle ei synny vaalivelkaa, Niemi-Laine toteaa.