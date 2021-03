Demokraatti selvitti ryhmäpuheenjohtajien kannat Yli-Viikarin tapaukseen: ”Vähäisemmistäkin on erottu”

Tänään on kerrottu, että eduskunnan puhemiehistö esittää Valtioneuvoston tarkastusviraston (VTV) pääjohtaja Tytti Yli-Viikarin virastapidättämistä esitutkinnan ajaksi. Mahdollisesta virastapidättämisestä päättää eduskunnan kansliatoimikunta. DEMOKRAATTI Demokraatti

Puhemiehistö kuuli Yli-Viikaria maanantaina pääjohtajan toiminnasta ja sen vaikutuksesta tarkastusviraston asemaan. Kansliatoimikunta kuulee Yli-Viikaria huomenna.

Toimikunta ei voisi irtisanoa pääjohtajaa, jonka nimittää eduskunnan täysistunto eduskunnan tarkastusvaliokunnan esityksestä. Valiokunta puolestaan selvittää tarkastusviraston sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa tarkastusviraston taloudenhoidossa. Mahdollisen erottamisen voisi siis tehdä täysistunto tarkastusvaliokunnan mietinnön saatuaan.

Myös KRP tutkii viraston toimintaa. Se on vahvistanut tutkivansa kahden VTV:n virkamiehen toimintaa, mutta ei ole Ylen mukaan paljastanut heidän henkilöllisyyttään.

Yli-Viikarin rahankäyttö ja muu toiminta viraston johdossa on vellonut julkisuudessa pitkään.

Yli-Viikari on kommentoinut viikonloppuna tiedotteessa kiistävänsä syyllistyneensä mihinkään virkarikokseen.

– Julkisuudessa on mainittu poliisin käynnissä oleva esitutkinta. Kiistän syyllistyneeni mihinkään virkarikokseen. Muutoin en kommentoi poliisin esitutkintaa, hän sanoi tiedotteessa.

– Tarkastelen omia ja viraston kuluihin liittyviä päätöksiä kriittisesti ja tulen ottamaan tarkastusvaliokunnan näkemykset huomioon, Yli-Viikari sanoi.

Julkisuudessa on ollut erilaisia tietoja Yli-Viikarin rahankäytöstä, johon on toivottu selvyyttä.

STT on listannut, että esimerkiksi Ilta-Sanomat kertoi perjantaina, että Yli-Viikarille ostettiin vuosina 2018–2020 kauneudenhoitopalveluja valtion piikkiin yhteensä runsaan 4 700 euron arvosta.

Iltalehti puolestaan on kertonut siitä, ettei Yli-Viikarin virkalennoista syntyvien asiakasetujen käytöstä ole saatu virastosta varmuutta. Ylen selvityksessä Yli-Viikarin matkalaskut olivat vuonna 2019 suuremmat kuin kenelläkään toisella valtion viraston yli- tai pääjohtajalla.

Alkuvuonna kerrottiin myös, että Yli-Viikari ja VTV:n johtaja Mikko Koiranen olivat allekirjoittaneet työsopimuksen, jossa viraston eläköityvälle työntekijälle maksettiin kaksi vuotta palkkaa ilman työvelvoitetta. Eduskunnan oikeusasiamies antoi sopimuksesta Yli-Viikarille ja Koiraselle huomautuksen eduskunnan virkamieslain vastaisena.

Eduskunnan toinen varapuhemies Juho Eerola (ps.) kertoo Demokraatille, että puhemiehistö ja Yli-Viikari olivat tänään koolla reilun tunnin.

– Hän ihan asiallisesti selvitti omasta näkökulmastaan asiaa. Kuultiin ja kyselimme. Sitten teimme omia johtopäätöksiä ja sovimme tulevista askelmerkeistä, Eerola sanoo lyhyesti.

”Härskiltähän ne ostot vaikuttavat, mitä lehtien palstoilta on saanut lukea.”

Demokraatti kysyi eduskuntaryhmien puheenjohtajien kantoja Yli-Viikarin tapaukseen ja mahdollisuuksiin jatkaa virassa.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoo, ettei mahdollisuudet jatkaa tehtävässä näytä lehtitietojen varassa hyvältä.

— En tiedä, onko se nyt minun kommentistani kiinni. Minusta on hyvä, että tutkitaan. Tapani on, että tutkitaan ensin.

Puhemiesneuvosto esitys virastapidättämiseksi esitutkinnan ajaksi kuulostaa Tavion mielestä asialliselta.

– Mitä olen lehtitiedoista saanut lukea tästä tapauksesta, niin onhan se ihan selvää, että ei viranomainen voi veronmaksajien rahoja käyttää omiin luksuspalveluihinsa.

Kysymykseen, pitäisikö Yli-Viikarin tehdä itse johtopäätökset ja erota, Tavio muistuttaa, että asia selvitetään nyt joka tapauksessa.

– Härskiltähän ne ostot vaikuttavat, mitä lehtien palstoilta on saanut lukea, hän sanoo.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen toteaa hänkin puhemiehistön ratkaisun olevan oikea.

Puhemiehistö siis esittää kansliatoimikunnalle pääjohtajan virastapidättämistä esitutkinnan ajaksi.

– Esitys on hyvä. En halua tässä vaiheessa enempää kommentoida, Kurvinen kuittaa.

Myös vihreiden Emma Kari pitää hyvänä, että eduskunnan kansliatoimikunta käsittelee tiistaina Yli-Viikarin asian.

– Silloin, kun on kyse varojen käytön valvonnan kannalta keskeisestä instanssista, tällaisten asioiden kanssa pitää olla erityisen vastuullinen ja tarkka.

– Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella pääjohtajan toiminta vaikuttaa kyllä hyvin erikoiselta, Kari sanoo.

RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz on eduskunnan kansliatoimikunnan varajäsen.

Onko Yli-Viikarilla edellytyksiä mielestänne jatkaa tehtävässään?

– Me keskustelemme asiasta huomenna kansliatoimikunnassa. Silloin varmaan saadaan enemmän detaljitason vastauksia. Pahaltahan se näyttää, mutta tosiaankin olen nyt itse myöskin lehtitietojen varassa. En nyt sen enempää lausu siitä. Huomenna varmaan olen sitten vähän viisaampi, Adlercreutz toteaa.

– Suhtaudun äärimmäisellä vakavuudella julkisuudessa esillä olleisiin tietoihin koskien VTV:n pääjohtajaa. Koska olen itse kansliatoimikunnan jäsen, joka käsittelee asiaa huomenna, en voi lähteä tässä vaiheessa kommentoimaan tämän enempää, toteaa puolestaan SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

Kristillidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen puolestaan kertoo olevansa jäsen tarkastusvaliokunnassa, jossa tapaus on käsittelyssä ja siksi hän ei ota vielä kantaa.

– On tärkeää, että asia selvitetään perinpohjaisesti, Räsänen sanoo.

Mykkänen: ”Luottamusta ei tällä hetkellä ole.”

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen pitää tärkeänä, että Yli-Viikarin toiminta tutkitaan huolellisesti. Julkisuudessa esiin nostetut syytökset ovat Mykkäsen mukaan erityisen vakavia siksi, että Yli-Viikari johtaa valtionhallinnon ylintä tarkastusvalvontaa.

– VTV:n tehtävä on varmistaa, että valtionhallinnossa ei tapahdu väärinkäytöksiä ja rahat käytetään veronmaksajien kannalta oikein. Nyt on tullut esiin asioita, jotka ovat tämän kanssa ristiriidassa.

Eduskunnan kansliatoimikunnan tehtävänä on Mykkäsen mukaan varmistaa, että Yli-Viikaria koskeva tutkinta tehdään oloissa, joissa hänen viranhoitonsa ei voi sitä häiritä. Hän pitää virasta pidättämistä oikeana esityksenä.

– Luottamusta ei tällä hetkellä ole. Tutkinnalle pitää antaa rauha. Jos pystytään osoittamaan, että kyse ei ole tarkoituksellisesta hyväksikäytöstä tai törkeästä piittaamattomuudesta, silloin virkamiehen asema on tältä osin käsitelty.

Pitäiskö Yli-Viikarin ymmärtää itse erota?

– Vähäisemmistäkin on erottu. Mutta sen arvion voi tehdä vain hän itse, koska niin kauan kuin prosessit eivät ole valmiit, on mahdollista, että tässä on perustaviakin asianhaaroja, joita emme tiedä. Jos esillä olevat syytökset ovat koko totuus, on vaikea nähdä, että luottamus palautuisi, Mykkänen sanoo.

Vasemmistoliiton ryhmäpuheenjohtaja Paavo Arhinmäki ei ole Yli-Viikaria koskevaan uutisointiin ehtinyt perehtyä, joten hän ei halua tapausta myöskään laajemmin kommentoida.

– Puhemiesten esitys kansliatoimikunnalle kuulostaa oikealta, Arhinmäki sanoo.

Toimittajat: Simo Alastalo, Johannes Ijäs