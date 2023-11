Diarra vaatii pakolaiskiintiön moninkertaistamista – tuplasi välittömästi tuoreen vihreiden vaihtoehtobudjetin vaateen

Vihreiden kansanedustaja Fatim Diarra vaatii Suomen pakolaiskiintiön pikaista moninkertaistamista vastauksena Venäjän toiminnalle. DEMOKRAATTI Demokraatti

Diarra vaatii, että hallitus nostaa ensi vuoden pakolaiskiintiön 3 000 pakolaiseen.

Diarran ehdotus on siinä mielessä yllättävä, että vihreät esitteli juuri vaihtoehtobudjettinsa, jossa esitetään pakolaiskiintiön kasvattamista 1 500:aan. Tätä Diarran tiedotteessa ei mainita. ”Ehdotamme

pakolaiskiintiön nostamista aluksi 1 500 henkilöön”, vaihtoehtobudjetissa sanotaan.

– Vain tarjoamalla laillisia väyliä Eurooppaan ja tukemalla paikallisia yhteiskuntia voimme estää Venäjää käyttämästä pakolaisia hyväkseen, Diarra toteaa tiedotteessaan itärajan tilanteesta.

Diarra painottaa, ettei hän missään nimessä hyväksy Venäjän vastenmielistä toimia ja ymmärtävänsä näin ollen hallituksen toimet itärajalla kansallisen turvallisuuden näkökulmasta. Diarran mukaan olennaisia syitä sille, että Venäjä voi toimia valitsemallaan tavalla, ovatkin Euroopan Unionin toimimaton maahanmuuttopolitiikka ja globaali epätasa-arvo.

– On myös muistettava, että Suomi on oikeusvaltio. Tämä tarkoittaa, että päätösten on oltava lainmukaisia. Hallituksen tulevien päätösten on oltava oikeuskanslerin hyväksymiä” Diarra sanoo.

ORPON hallitus on päättänyt sulkea Suomen ja Venäjän väliset rajanylityspisteet lukuun ottamatta Raja-Joosepin rajanylityspaikkaa. Diarran mukaan hallitus ei kuitenkaan vastaa lainkaan niihin juurisyihin, joiden vuoksi Venäjä kykenee hyväksikäyttämään Suomeen tulevia turvapaikanhakijoita.

Rajavartiolaitoksen mukaan Suomeen tulleet turvapaikanhakijat ovat olleet kotoisin muun muassa Afganistanista, Egyptistä, Eritreasta, Etiopiasta, Irakista, Jemenistä, Marokosta, Pakistanista, Somaliasta, Sudanista ja Syyriasta. Monet näistä maista kärsivät pitkittyneestä epävakaudesta ja konflikteista.

– Rajojen tai silmiemme sulkeminen näiden ihmisten kärsimykseltä on lyhytnäköinen ratkaisu, joka ei estä hädänalaisten ihmisten pyrkimistä kohti Suomea ja muuta Eurooppaa, Diarra sanoo tiedotteessaan.

– Sen sijaan, että pyrkisimme ratkomaan varsinaista ongelmaa, hallitus leikkaa ideologisista syistä dramaattisesti pakolaiskiintiötä ja kehitysyhteistyön rahoitusta. Tässä ei ole mitään järkeä.

Hallituksen tavoitteena on laskea Suomen kiintiö 500 pakolaiseen, joka on koko 2000-luvun alhaisin määrä. Tänä vuonna Suomi ottaa 1050 pakolaista. Edellisenä vuonna määrä oli 1 500 pakolaista.

– Suomen on pikaisesti moninkertaistettava pakolaiskiintiönsä ja kannettava vastuunsa. Vain tukemalla paikallisia yhteiskuntia ja tarjoamalla laillisia väyliä Eurooppaan voimme kestävällä viedä Venäjältä mahdollisuuden käyttää hyväkseen turvaa hakevia ihmisiä,”Diarra sanoo.