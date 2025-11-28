Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

28.11.2025 09:32 ・ Päivitetty: 28.11.2025 09:32

Digi- ja väestöviraston lähipalvelut loppuvat kuudella paikkakunnalla – Syynä säästöpolitiikka

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER
Heinäkuussa DVV sulki palvelupaikat jo yhteensä 14 paikkakunnalta.

Digi- ja väestötietovirasto (DVV) sulkee joulukuun alussa palvelupaikkansa kuudelta eri paikkakunnalta. Palvelupisteet suljetaan Hämeenlinnassa, Kajaanissa, Kokkolassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Seinäjoella.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Jatkossa paikkakunnilla tarjotaan viraston palveluita ainoastaan etänä.

Muutokset astuvat voimaan ensi maanantaina.

Viimeksi heinäkuussa DVV sulki palvelupaikat yhteensä 14 paikkakunnalta. Muutosten taustalla ovat virastoon kohdistuvat säästöpaineet.

DVV tarjoaa muun muassa palveluita liittyen muuttoilmoituksiin ja kuolinpesän hoitamiseen. Paikan päällä asiointia vaativat edelleen esimerkiksi vihkimiset.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Pekka Wahlstedt

Kirjallisuus
28.11.2025
Arvio: 1990-luvun lama oli sen uhreille musertava kokemus – tämä joukko selvisi parhaiten
Lue lisää

Esa Suominen

Kolumnit
27.11.2025
Englanti jyrää suomen – Suomi tarvitsee kielilain
Lue lisää

Minna Tawast

Teatteri ja Tanssi
27.11.2025
Arvio: Poikkeuksellinen esitys tuo yhteen matkustajat, jotka valtava viima heittää sisään
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU