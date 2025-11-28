Kotimaa
28.11.2025 09:32 ・ Päivitetty: 28.11.2025 09:32
Digi- ja väestöviraston lähipalvelut loppuvat kuudella paikkakunnalla – Syynä säästöpolitiikka
Digi- ja väestötietovirasto (DVV) sulkee joulukuun alussa palvelupaikkansa kuudelta eri paikkakunnalta. Palvelupisteet suljetaan Hämeenlinnassa, Kajaanissa, Kokkolassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Seinäjoella.
Jatkossa paikkakunnilla tarjotaan viraston palveluita ainoastaan etänä.
Muutokset astuvat voimaan ensi maanantaina.
Viimeksi heinäkuussa DVV sulki palvelupaikat yhteensä 14 paikkakunnalta. Muutosten taustalla ovat virastoon kohdistuvat säästöpaineet.
DVV tarjoaa muun muassa palveluita liittyen muuttoilmoituksiin ja kuolinpesän hoitamiseen. Paikan päällä asiointia vaativat edelleen esimerkiksi vihkimiset.
