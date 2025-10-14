DNA tutki datavirtoja: näin koulujen kännykkäkielto oikeasti toimii

Mobiilitukiasemien kautta siirretyn datan määrä toisten koulujen lähistöllä on laskenut paikoin merkittävästi kännykkäkiellon tultua – toisissa taas muutos jää olemattomaksi. Määrät käyvät ilmi DNA:n tutkimista datavirroista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

DNA vertaili koulujen lähialueiden mobiilitukiasemien kautta siirretyn datan määrää tämän vuoden huhti-toukokuun ja elo-syyskuun välillä.

Vertailussa tarkasteltiin useiden kymmenien koulujen lähialueita ympäri Suomea. Vertailu osoittaa siirretyn datan määrän vähentyneen paikoin jopa 50-70 prosenttia.

Esimerkiksi Espoon Olarin koulun Olarinniityntien kiinteistön lähistöllä siirretyn mobiilidatan määrä väheni noin puoleen. Tyypillisesti siirretyn datan määrä väheni 10-20 prosenttia.

Lakiin perustuva kännykkäkielto peruskoulun oppitunneilla astui voimaan elokuussa. Kännykkää saa käyttää oppitunneilla opettajan luvalla esimerkiksi oppimiseen tai terveydellisistä syistä.

Kännykkäkiellon soveltaminen jäi koulujen ja kuntien päätettäväksi.

Vaikka siirretyn mobiilidatan määrät ovat pudonneet useiden koulujen alueilla merkittävästi, koulukohtaiset erot ovat valtavia. Monien koulujen alueella siirretyn datan määrän lasku viime kevään ja tämän syksyn välillä jäi 0-20 prosenttiin.

- On kuitenkin hyvä todeta, että lähes yhdenkään tarkastellun koulun alueella mobiilidatan keskimääräinen kulutus ei ollut ainakaan noussut viime keväästä, vaikka koko Suomessa datamäärän kasvu on yleinen trendi, kertoo DNA:n verkkojohtaja Jarkko Laari tiedotteessa.

MUUN MUASSA Helsingin Vesalan peruskoulun, Vantaan Aurinkokiven koulun, Tampereen Kaarilan koulun ja Turun Luostarivuoren koulun alueilla datavähennys jäi vertailussa hyvin pieneksi.

Eroihin voi vaikuttaa muun muassa oppilaiden ikäjakauma. Lisäksi koulujen välistä vaihtelua voivat selittää koulukohtaiset erot siinä, miten ne olivat rajoittaneet kännykän käyttöä jo ennen kännykkäkieltoa ja kuinka laajasti kielto toteutettiin niissä tänä syksynä.

Välitunneilla, ruokailuissa ja siirtymisissä kännykkäkiellon soveltaminen jäi koulujen ja kuntien päätettäväksi. Laki kuitenkin mahdollistaa sen, että kännykän käyttö voidaan kieltää myös koko koulupäivän ajaksi.

Vertailussa oli mukana kriteerit täyttäviä kouluja palvelevia tukiasemia Suomen 20 isoimmasta kunnasta. Vertailuun otettiin riittävän isoja kouluja, joilla oli selkeästi juuri kyseistä koulua palveleva tukiasema.

Vertailun lopputulos on DNA:n mukaan parhaimmillaan suuntaa antava.