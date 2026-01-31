Palkittu politiikan aikakauslehti.
Elokuva

31.1.2026

Docpoint täyttää 25 vuotta – tutkivat toimittajat paljastavat Putinin hirmuhallinnon ja äärioikeiston syvälle kurottavia lonkeroita

Christo Grozev elää perheestään erossa Yhdysvalloissa.

Kuusipäiväinen festivaali esittää ajankohtaisia dokumenttielokuvia meiltä ja maailmalta.

Rane Aunimo

Demokraatti

Docpointissa on tänäkin vuonna myös kolme kilpasarjaa: kansainvälinen ja kotimainen sarja pitkille dokumenttielokuville sekä kotimainen lyhytelokuvakilpailu.

Kansainvälisen kilpasarjan voittajan valitsee kolmihenkinen raati, joihin kuuluvat elokuvakoulutuksen johtaja Ali Khechen, elokuvantekijä Chico Pereira ja elokuvafestivaalin johtaja Enikő Gyureskó.

Pereira voitti viime vuonna kotimaisen kilpasarjan elokuvallaan 11 Underground.

Myös kilpasarjojen ulkopuolella esitetään runsaasti omilla tavoillaan puhuttelevia töitä. Kaikkiaan ohjelmistossa on yli 70 pitkää dokumenttielokuvaa ja yli 30 lyhytelokuvaa, ja ne jakautuvat kymmeneen teemasarjaan.

Demokraatti katsoi ennakkoon kaksi pitkää dokumenttielokuvaa, joista alla lyhyet arviot.

ANTIDOTE

Elokuva seuraa Putinin hallinnon vastustajia, jotka ovat joutuneet maksamaan kalliin hinnan toiminnastaan.

Tutkiva toimittaja, bulgarialainen Christo Grozev elää perheestään erossa agentit kintereillään, myrkkyjä kehitellyt kemisti pakenee Venäjältä paljastettuaan ”terrorisminvastaisen” sodan todellisuuden ja oppositiopoliitikko Vladimir Kara-Murza koetetaan murhata kahdesti ennen 25 vuoden vankilatuomiota.

Brittiohjaaja James Jones kuvaa rohkeiden ihmisten sitkeää kapinaa ilman vaaleanpunaista idealismia. Ukrainan sodan seurauksena kukaan tuskin enää yllättyy elokuvan sisällöstä. Pahan diktatuuri on valmis mihin tahansa, eikä kukaan ole suojassa hyökkäyksiltä.

Oma mielenkiintonsa tulee osin dokumentin ulkopuolelta: vuonna 2024 valmistuneessa elokuvassa Yhdysvallat on vielä turvasatama ja liittolainen.

Näytöksiä 4.2, 5.2. ja 7.2. Helsingissä.

My Vingren metsästää vihaa levittäviä verkkovaikuttajia.

HACKING HATE

Yhteispohjoismaalainen dokumentti äärioikeistoon erikoistuneesta ruotsalaisesta toimittajasta My Vingrenistä seuraa tämän soluttautumista verkkomaailman salattuihin yhteisöihin valeidentiteetillä.

Kiihotus ei tunne valtakunnanrajoja eikä moraalia. Vihan ja rasismin lonkerot ulottuvat kaikkialle, mutta ideologian taustalta ei monesti löydy kuin rahaa kumartavaa äärimmäistä itsekkyyttä.

Vingrenin edustama Expo-lehti tunnetaan tutkivasta journalismista ja Stieg Larssonista. Simon Klosen dokumentti nostaa yksinäistä Vingreniä hiukan liikaa jalustalle.

Kohtaukset läppäriä tuijottavasta toimittajasta iltahämärässä ovat toisteisia ja lavastetun tuntuisia. Vahvemmalla ollaan ruohonjuuritasolla, etenkin norjalaisessa pikkukylässä, jossa naapuri tilittää kameroille paikalta paenneen kiihottajan edesottamuksia.

Näytöksiä 7.2. ja 8.2. Helsingissä

Docpoint-festivaali järjestetään 3.-8. helmikuuta.

Toimituksen valinnat

