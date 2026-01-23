DR: Tanskan joukot olivat taisteluvalmiudessa Yhdysvaltoja vastaan

Grönlantiin lähetetyt tanskalaisjoukot oli määrätty taisteluvalmiuteen Yhdysvaltoja vastaan, kertoo Tanskan yleisradioyhtiö DR. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

DR:n tietojen mukaan Tanskan viime viikolla antamassa sotilaallisessa määräyksessä sanottiin, että Grönlannissa olevilla sotilailla tulee olla taisteluammuksia. Määräyksessä oli myös hahmoteltuna monivaiheinen operaatio, johon sisältyi mahdollisuus myöhemmin lähettää lisää joukkoja ja kalustoa.

Määräyksen jälkeen siviili- ja sotilaslentokoneet alkoivat kuljettaa sotilaita ja varusteita Grönlantiin, DR kertoo. Virallisesti kyseessä oli osa Tanskan johtamaa Arctic Endurance -sotilasharjoitusta, jonka Tanska on sanonut jatkuvan valtaosan loppuvuodesta.

DR:n mukaan Grönlannin puolustamista sotilaallisesti tuettiin laajalti poliittisesti niin Tanskan hallituksessa kuin oppositiossakin. Yhdysvaltojen hyökkäystä pidettiin silti epätodennäköisenä.

Tanskan puolustusministeri Troels Lund Poulsen kieltäytyi perjantaina kommentoimasta DR:n tietoja.

KESKIVIIKKONA Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi ensimmäistä kertaa, ettei Yhdysvallat aio käyttää sotilaallista voimaa Grönlannin mahdollisessa haltuun ottamisessa. Trump on pitkään vaatinut, että Yhdysvaltojen pitäisi saada Tanskalle kuuluva Grönlanti hallintaansa turvallisuussyistä.

Trump tapasi sotilasliitto Naton pääsihteerin Mark Rutten Grönlannin tiimoilta keskiviikkona, ja Trumpin mukaan tapaamisessa sovittiin alustavasta ratkaisumallista Grönlannin ja arktisen alueen suhteen. Yksityiskohtia sopimuksen sisällöstä ei ole julkistettu.

Tapaamisen jälkeen Trump sanoi peruvansa aiemmin uhkailemansa tullikorotukset Suomelle ja seitsemälle muulle maalle, jotka ovat vastustaneet Yhdysvaltojen Grönlanti-aikeita. Samat maat ovat myös osallistuneet viimeisen viikon aikana Grönlannissa järjestettyyn Tanskan johtamaan sotilasharjoitukseen asevoimien joukoillaan.

Suomi osallistui harjoitukseen lähettämällä kaksi yhteysupseeria Grönlantiin. Yle kertoi perjantaina, että suomalaisupseerien tehtävä on päättynyt ja he palaavat Grönlannista Suomeen loppuviikon aikana.

Grönlanti-neuvottelut alkavat pian

TANSKAN ulkoministeri Lars Lökke Rasmussen kertoi perjantaina, että Grönlantia koskevat neuvottelut alkavat ”melko pian” Yhdysvaltojen kanssa.

Ulkoministerin mukaan neuvottelujen tavoitteena on lisätä turvallisuutta arktisella alueella. Rasmussen sanoi medialle, että tapaamisten aikataulua ei kerrota julkisuuteen.

- Emme kerro, milloin nämä tapaamiset pidetään, koska haluamme lopettaa draaman asian ympäriltä. Nyt tarvitsemme rauhallisen prosessin, Lökke kommentoi toimittajille.

Nato kertoi aiemmin, että neuvottelut Tanskan, Grönlannin ja Yhdysvaltojen välillä jatkuvat sen jälkeen, kun Rutte ja Trump olivat tavanneet. Rutten mukaan neuvotteluissa pyritään varmistamaan, että Kiina ja Venäjä eivät saa sotilaallista ja taloudellista jalansijaa Grönlantiin.

PERJANTAINA Rutte ja Tanskan pääministeri Mette Frederiksen sopivat, että sotilasliitto tehostaa yhteistyötä arktisen turvallisuuden eteen. Rutte kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä sen jälkeen, kun oli tavannut Frederiksenin Brysselissä.

- Teemme yhteistyötä varmistaaksemme, että koko Nato on turvallinen, ja hyödynnämme yhteistyötämme parantaaksemme pelotetta ja puolustusta arktisella alueella.

Frederiksen kirjoittaa X:ssä, että arktisen alueen puolustus ja turvallisuus ovat koko sotilasliiton asia.

- Olemme yhtä mieltä siitä, että Naton on lisättävä sitoutumistaan arktiseen alueeseen, Frederiksen sanoo.

Frederiksen matkustaa perjantaina Brysselistä Grönlantiin, missä hän tapaa pääkaupunki Nuukissa Grönlannin pääministerin Jens-Frederik Nielsenin. Frederiksenin kanslia ei kerro tarkempia tietoja tapaamisesta.