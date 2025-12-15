Palkittu politiikan aikakauslehti.
Musiikki

15.12.2025 12:32 ・ Päivitetty: 15.12.2025 12:32

EBU: Euroviisuihin osallistuu Suomen ohella 34 maata

Euroviisujen ja EBU:n ympärillä on jo kuukausia käyty kiivasta keskustelua Israelin osallistumisesta.

Euroviisuihin osallistuu ensi keväänä yhteensä 35 maata, kertoo Euroopan yleisradiounioni EBU.

EBU vahvisti laulukilpailun osallistujat maanantaina. Bulgaria, Romania ja Moldova palaavat viisulavoille eripituisten taukojen jälkeen.

Moldova palaa kisaan vuoden tauon jälkeen. Maa vetäytyi viime viisuista ja kertoi poisjäännin syyksi ehdolla olleiden esitysten huonon tason, yleisen kiinnostuksen vähenemisen sekä viisuihin osallistumisen kustannukset.

Bulgaria on nähty Euroviisuissa viimeksi vuonna 2022 ja Romania vuonna 2023.

EUROVIISUJEN ympärillä on jo kuukausia käyty kiivasta keskustelua Israelin osallistumisesta. Useat maat ja tahot ovat vaatineet Israelin sulkemista ulos kilpailusta. YK:n riippumaton tutkintakomissio on katsonut, että Israel on syyllistynyt kansanmurhaan Gazassa.

EBU linjasi joulukuun alussa, että Israel voi osallistua ensi vuoden Euroviisuihin. Osallistujamaista Irlanti, Espanja, Hollanti, Slovenia sekä Islanti ovat tästä syystä kertoneet vetäytyvänsä viisuista.

Suomi osallistuu Euroviisuihin, kuten myös muun muassa Ruotsi, Norja, Tanska ja Viro.

Vuoden 2024 viisut voittanut sveitsiläinen Nemo kertoi viime viikolla luopuvansa palkinnostaan. Hän perusteli päätöstään Israelin osallistumisen aiheuttamalla arvoristiriidalla.

Euroviisut järjestetään ensi vuonna 12.-16. toukokuuta Itävallan Wienissä.

