28.1.2026 06:27 ・ Päivitetty: 28.1.2026 06:27

Ecuador lähetti Yhdysvalloille nootin – ICE-agentti yritti tunkeutua konsulaattiin

Octavio JONES - AFP / LEHTIKUVA
Kuvassa keskellä ICE-agenttien ympäröimänä sittemmin toisaalle siirretty tulli- ja rajavartiolaitoksen (CBP) erityiskomentaja Gregory Bovino Minneapolisissa 15. tammikuuta.

Ecuadorin mukaan Yhdysvaltain maahanmuuttopoliisi ICE:n agentti oli pyrkinyt tunkeutumaan sisään maan konsulaattiin Minneapolisissa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Ecuadorin ulkoministeriön julkaiseman tiedotteen mukaan konsulaatin henkilökunta oli suojellut rakennuksen sisällä olleita ecuadorilaisia ja estänyt agentin pääsyn rakennukseen.

Ulkoministeriön mukaan tunkeutumisyritys tapahtui paikallista aikaa tiistaina ennen puoltapäivää.

Konsulisuhteita koskevan Wienin yleissopimuksen mukaan paikallisilla viranomaisilla ei ole pääsyä edustuston tiloihin ilman edustuston antamaa lupaa.

TIEDOTTEEN mukaan Ecuadorin ulkoministeri lähetti Yhdysvalloille nootin, jossa vaadittiin, ettei vastaavaa enää tapahtuisi missään Ecuadorin Yhdysvaltain-edustustossa.

Ecuador ja maan presidentti Daniel Noboa ovat olleet Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnon merkittävimpiä liittolaisia latinalaisessa Amerikassa.

Minnesotan osavaltiossa sijaitseva Minneapolis on noussut tammikuussa Trumpin siirtolaisvastaisten toimien polttopisteeksi. Kaupungissa tapahtuneet kaksi ampumistapausta ovat nostattaneet voimakasta vastarintaa liittovaltion maahanmuuttoviranomaisia kohtaan.

KIRJAUDU