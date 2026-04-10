10.4.2026 06:23 ・ Päivitetty: 10.4.2026 06:23

Edessä El Nino ja paahtavat helteet – povataan voimakkaimmaksi 10 vuoteen

MIGUEL MEDINA / AFP - LEHTIKUVA
Aurinko laskee Välimereen Ranskassa Fos-sur-Merissä 17. maaliskuuta.

Maaliskuu oli maailmanlaajuisesti ilmaston mittaushistorian neljänneksi kuumin, kertoo Euroopan unionin ilmastopalvelu Copernicus.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Viime kuu oli 1,48 astetta esiteollisen ajan keskiarvoa lämpimämpi. Esiteollisen ajan vertailukohtana pidetään arvioitua vuosien 1850-1900 keskilämpötilaa.

Maaliskuun keskilämpötila maailmanlaajuisesti oli runsaat 13,9 astetta, eli runsaan puolikkaan asteen vuosien 1991-2020 keskiarvoa enemmän.

- Copernicuksen data kertoo pysäyttävää tarinaa: 1,48 astetta esiteollisen ajan yli, pienin arktisen jääpeitteen alue mittaushistoriassa ja merenpinnan lämpötilat, jotka lähestyvät historiallisia huippuja. Yhdessä nämä luvut maalaavat kuvan ilmastojärjestelmästä, joka on jatkuvan ja kiihtyvän paineen alaisena, kommentoi tiedotteessa Copernicuksen johtaja Carlo Buontempo.

Maaliskuun kaikkien aikojen lämpöennätys on vuodelta 2024.

EUROOPASSA maaliskuu oli mittaushistorian toiseksi lämpimin. Keskilämpötila oli lähes 5,9 astetta, eli liki 2,3 astetta vuosien 1991-2020 keskiarvoa lämpimämpi.

Kovimmat lämpöpiikit vuodenaikaan nähden nähtiin Suomen ja Skandinavian pohjoisosissa, Luoteis-Venäjällä ja Baltiassa. Euroopassa oli laajalti myös tavanomaista kuivempaa.

Keskimääräistä kylmempää Euroopassa oli maaliskuussa Turkissa, Etelä-Euroopassa ja Islannissa.

Edeltänyt helmikuu oli päinvastoin keskimääräistä kylmempi ja poikkeuksellisen kostea. Helmikuu oli Euroopan kolmanneksi kylmin viimeisen 14 vuoden ajalta.

MAALISKUUSSA Yhdysvaltojen länsiosissa ja Meksikossa koettiin erittäin varhainen lämpöaalto sekä poikkeuksellista kuivuutta. Pohjoisella pallonpuoliskolla nähtiin suuria eroavaisuuksia kuumimpien ja kylmimpien paikkojen välillä.

Merenpinnan lämpötilat olivat maaliskuussa mittaushistorian toiseksi korkeimpia, mikä kielii Copernicuksen mukaan siitä, että maailma on siirtymässä kohti El Nino -olosuhteita.

El Ninosta voi muodostua voimakkain yli 10 vuoteen, kertoo sääpalvelu Foreca. Toteutuessaan erityisen voimakkaana El Nino nostaisi selvästi maapallon keskilämpötilaa.

Forecan mukaan kesällä voimakas El Nino tarkoittaa Suomelle ja muulle Euroopalle pitkiä ja paahtavia helleaaltoja, kun korkeapaine jämähtää mantereen päälle.

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

