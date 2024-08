“Edessä on väistämättä konkurssiaalto” – sd-kaksikko vaatii Soteri-rekisterin ongelmiin pikaista ratkaisua

Sosiaali- ja terveysalan toimijoiden Soteri-rekisterin ongelmiin on puututtava välittömästi, SDP:n kansanedustajat Lotta Hamari ja Riitta Mäkinen vaativat. Demokraatti Demokraatti

Soteri kokoaa yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio- ja palvelutiedot sekä yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajien ja päiväkotien lupatiedot yhteen paikkaan.

Rekisteri otettiin käyttöön tämän vuoden alussa. Kansanedustajien mukaan sen käyttöönotossa on kuitenkin havaittu kriittisiä ongelmia, joiden takia tuhansien toimijoiden työ kentällä on keskeytynyt.

– Tilanne on ajanut etenkin pienet- ja keskisuuret toimijat kohtuuttomaan tilanteeseen, kun lupahakemusten käsittelyaika on venynyt jo yli puoleen vuoteen, kuten Keski-Suomessa on käynyt, Mäkinen kertoo tiedotteessa.

Samassa jonossa ovat jo pitkään alalla toimineet ja uudet alalle ryhtyvät. Kustannusten nousu on lisännyt tarvetta muuttaa toimitiloja ja kuukausien odottelusta aiheutuvat kustannukset ajavat nyt toimijoita konkurssiin, hän toteaa.

TILANNE on vaarantanut kansanedustajien mukaan myös potilaiden hoidonsaannin jatkuvuuden ja turvallisuuden, kun uusiin toimitiloihin ei päästä siirtymään.

– Lupaa toimitilamuutokselle jonottavat myös isot yksiköt, joissa hoidetaan ja kuntoutetaan esimerkiksi mielenterveyspotilaita. Kun taustalla on esimerkiksi vakava sisäilmaongelma ja muuttotarve on akuutti, tilanne on kohtuuton myös palveluja tarvitsevien kannalta, Hamari huomauttaa.

Soteri-rekisteristä säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaissa. Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) on Hamarin ja Mäkisen mukaan keskittänyt resursseja pääkaupunkiseudulle.

Tilanne on kesänaikana kriisiytynyt entisestään ja resurssien keskittäminen pahentanut jonotilannetta muualla Suomessa, kansanedustajat arvioivat.

– Liian vähäisten resurssien keskittäminen lisää potilaiden, asiakkaiden ja yritysten eriarvoisuutta riippuen siitä, missä päin Suomea he sattuvat asumaan. Tätä ei voi hyväksyä.

JONOJEN takia jopa 3 400 yrittäjää on heidän mukaansa joutunut keskeyttämään toimintansa, eivätkä uudet toimijat pääse aloittamaan lainkaan, joten edessä on väistämättä konkurssiaalto.

– Nyt tarvitaan väkeviä, tilapäisiä toimia, jotta paisunut jono voidaan purkaa, konkurssit estää ja palata normaaliin työjärjestykseen. Hallituksen pitäisi vähintään tarkistaa lupaprosessin tietovaatimuksia ja käyttää riskiharkintaa pelkkien osoitteenmuutosten yhteydessä. Jos nämä toimet eivät riitä, pitäisi harkita myös väliaikaispykälän säätämistä nopealla aikataululla, jotta jonot saadaan puretuksi.