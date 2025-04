Ukrainaan hyökännyt Venäjä on kansainvälisen oikeuden mukaan korvausvelvollinen sodan aiheuttamista tuhoista. On aivan toinen asia, maksetaanko sotakorvauksia koskaan.

Ukrainan tukijoilla on ollut jo pitkään käsissään yksi valttikortti: Venäjän keskuspankin länsimaissa jäädytetyt varat – yhteensä noin 300 miljardia euroa, joista noin 200 miljardia EU-maa Belgiassa Euroclear-arvopaperikeskuksen hallussa. Summa on hulppea, mutta ei riittäisi Venäjän aiheuttaminen tuhojen korvaamiseen.

Pääoma saatetaan kuitenkin menettää, jos sille ei aleta vähitellen tehdä jotakin, varoittaa osa asiantuntijoista. Jos Unkari ei anna enää ensi heinäkuussa periksi ja estää Venäjän vastaisten EU-pakotteiden jatkamisen jälleen puolella vuodella, edessä voi olla miljardien tilittäminen Venäjän sotakassaan.

Muut EU-maat ovat tähän saakka taivutelleet Unkarin olemaan kaatamatta pakotteita, mutta Yhdysvaltain ja Venäjän lähentyessä houkutus olla perääntymättä voi olla liian suuri.

VAROJEN haltuunottoa vastaan on esitetty useita eri perusteita. Kansainvälisoikeudellisesti tärkein on valtioimmuniteetti, joka käsittää myös valtion omaisuuden koskemattomuuden. Australian yliopistossa opettavan Anton Moiseienkon mukaan tätä on punnittava sitä periaatetta vasten, että kansainvälistä oikeutta rikkovaa maata vastaan on myös lupa ryhtyä vastatoimiin.