11.3.2026 13:12 ・ Päivitetty: 11.3.2026 13:12

Eduskunnan apulaisoikeusasiamieheksi valittiin Susanna Lindroos-Hovinheimo

MAARIT KYTÖHARJU / HELSINGIN YLIOPISTO

Oikeustieteen tohtori ja varatuomari Susanna Lindroos-Hovinheimo on valittu eduskunnan apulaisoikeusasiamieheksi. Eduskunta äänesti asiasta keskiviikkona täysistunnossa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Lindroos-Hovinheimo voitti toisena ehdokkaana olleen oikeustieteen tohtori Eeva Nykäsen äänin 112-54.

Perustuslakivaliokunta esitti viime viikolla Nykästä tai Lindroos-Hovinheimoa tehtävään.

Apulaisoikeusasiamiehiä on kaksi, ja he vastaavat laillisuusvalvonnasta yhdessä eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa. Perustuslain mukaan oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiesten täytyy olla eteviä laintuntijoita.

Lindroos-Hovinheimo siirtyy tehtävään huhtikuussa apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin seuraajana. Sakslin on ratkaissut aiemmin asioita, jotka ovat koskeneet muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, vanhusten ja vammaisten oikeuksia, verotusta, ympäristöä, Ahvenanmaan itsehallintoa ja saamelaisasioita.

Eduskunnan toinen apulaisoikeusasiamies on Mikko Sarja.

Apulaisoikeusasiamies valitaan tehtävään nelivuotiskaudeksi. Lindroos-Hovinheimo aloittaa tehtävässä 1. huhtikuuta, ja se päättyy 31. maaliskuuta 2030.

