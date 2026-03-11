Politiikka
11.3.2026 13:12 ・ Päivitetty: 11.3.2026 13:12
Eduskunnan apulaisoikeusasiamieheksi valittiin Susanna Lindroos-Hovinheimo
Oikeustieteen tohtori ja varatuomari Susanna Lindroos-Hovinheimo on valittu eduskunnan apulaisoikeusasiamieheksi. Eduskunta äänesti asiasta keskiviikkona täysistunnossa.
Lindroos-Hovinheimo voitti toisena ehdokkaana olleen oikeustieteen tohtori Eeva Nykäsen äänin 112-54.
Perustuslakivaliokunta esitti viime viikolla Nykästä tai Lindroos-Hovinheimoa tehtävään.
Apulaisoikeusasiamiehiä on kaksi, ja he vastaavat laillisuusvalvonnasta yhdessä eduskunnan oikeusasiamiehen kanssa. Perustuslain mukaan oikeusasiamiehen ja apulaisoikeusasiamiesten täytyy olla eteviä laintuntijoita.
Lindroos-Hovinheimo siirtyy tehtävään huhtikuussa apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinin seuraajana. Sakslin on ratkaissut aiemmin asioita, jotka ovat koskeneet muun muassa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, vanhusten ja vammaisten oikeuksia, verotusta, ympäristöä, Ahvenanmaan itsehallintoa ja saamelaisasioita.
Eduskunnan toinen apulaisoikeusasiamies on Mikko Sarja.
Apulaisoikeusasiamies valitaan tehtävään nelivuotiskaudeksi. Lindroos-Hovinheimo aloittaa tehtävässä 1. huhtikuuta, ja se päättyy 31. maaliskuuta 2030.
