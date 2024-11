Eduskunnan työryhmä julkaisi ohjelman yksinäisyyden vähentämiseksi – Orpon mukaan hallitus käy ohjelman läpi

Eduskunnan yksinäisyyden ja ostrakismin vähentämisen työryhmä asiantuntijajäsenineen on julkaissut kansallisen Osallistujien Suomi -toimenpideohjelman. Johannes Ijäs Demokraatti

Ohjelman tarkoituksena on yksinäisyyden vähentäminen sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen koko maassa.

Ohjelma sisältää tiedotteen mukaan 21 toimenpidettä, jotka kohdentuvat yksilöille, perheille ja lähiverkostoille, julkiselle, yksityiselle ja kolmannelle sektorille sekä kansalaisyhteiskunnalle. Jokaiselle toimenpiteelle on nimetty vastuutoteuttaja sekä aikataulutus. Työ jatkuu yli hallituskausien, ja tavoitteen etenemistä arvioidaan vuosittain.

Asiantuntijaorganisaatioiksi mukaan Eduskunnan yksinäisyyden ja ostrakismin vähentämisen työryhmään on kutsuttu edustajia sosiaali- ja terveysministeriöstä, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Opetushallituksesta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, Kuntaliitosta, Olympiakomiteasta, Itlasta, Kirkkohallituksesta, Right to Belong -tutkimuskonsortiosta sekä järjestöistä. Ryhmän puheenjohtajia ovat eduskunnan varapuhemies Paula Risikko (kok.) ja kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.).

TYÖRYHMÄN puheenjohtajat Risikko ja Eloranta painottavat toimenpideohjelman merkityksellisyyttä, sillä yksinäisyyttä kokevien lukumäärä on hälyttävällä tasolla. Esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin helmikuussa 2024 julkaiseman yksinäisyysbarometrin mukaan Suomessa 56 prosenttia ihmisistä kokee yksinäisyyttä ainakin joskus.

– Yksinäisyydestä on tullut merkittävä uhka suomalaisten hyvinvoinnille, toimintakyvylle sekä kansalliselle yhtenäisyydelle ja kokonaisturvallisuudelle. Yksinäisyys aiheuttaa paljon kärsimystä ja kustannuksia. Siksi on valtavan tärkeää, että kaikki osallistuvat yksinäisyyden ehkäisemiseen, Paula Risikko sanoo tiedotteessa.

– Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden suorat ja epäsuorat kustannukset ovat yhteiskunnallisesti merkittävät. Iso-Britannia on arvioinut yksinäisyyden kustannuksiksi henkilöä kohden yli 10 000 puntaa vuodessa. Yhdysvalloissa vastaava luku on noin 6 000 dollaria. Suomen osalta laskelmat ovat vielä tekeillä, mutta ei ole syytä olettaa, että kustannukset olisivat merkittävästi erilaisia. Näin ollen on sekä inhimillisesti että talouden näkökulmasta järkevää puuttua ongelmaan, Eeva-Johanna Eloranta, jonka ideasta työryhmä ja toimenpideohjelma ovat syntyneet, jatkaa.

Eloranta painotti tänään tiedotustilaisuudessa, että suomalaista yksinäisyyden vähentämiseen työtä pitäisi johtaa strategisesti ja yhtenäisesti.

PUHEENJOHTAJIEN mukaan ohjelma sisältää hyvin eri tasoisia toimenpiteitä, joista läheskään kaikista ei aiheudu minkäänlaisia kustannusvaikutuksia. Yleisinä, matalan kynnyksen suosituksina kenen tahansa toteutettavaksi mainitaan esimerkiksi kanssaihmisten tervehtiminen ja arjen yhteistyön lisääminen.

Ohjelmatyön tavoitteena on sitouttaa päättäjät ja eri sidosryhmät yksinäisyyden ehkäisemiseen. Tämän lisäksi tavoitteena on vahvistaa poliittisten päätösten tutkimusperustaisuutta sekä ennakkoarvioida yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden taloudellisia vaikutuksia.

Lisäksi tarkoitus on muun muassa selvittää ja puuttua digitalisaation mahdollisiin haittavaikutuksiin, koota yhteen hyviä toimintamalleja kolmannelta sektorilta, tunnistaa yksinäisyys perustason palveluissa sekä sujuvoittaa asiakasohjausta eri sektorien välillä.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) vastaanotti ohjelman tänään perjantaina eduskunnassa järjestetyssä tilaisuudessa.

ORPO sanoi medialle tilaisuuden jälkeen, että hallitus käy toimenpideohjelman läpi.

– Katsotaan sitten johtopäätökset.

Lisärahoitusta Orpo ei varsinaisesti toimiin ainakaan suoraan luvannut muttei sulkenut poiskaan.

– Uskon täysin tutkimustuloksiin siitä, kuinka kalliiksi yksinäisyys tulee yhteiskunnalle. Silloin on perusteltua, että jos on kyse jostakin taloudellisesta satsauksesta, sillä voidaan saavuttaa aivan valtavia taloudellisia hyötyjä mutta tietenkin sitten vielä yksilötasolla voidaan pelastaa jonkun ihmisen elämä. Kyllä se kannattaa katsoa ja tarvittaessa yrittää löytää resurssejakin.

Yksinäisyys voi olla kytköksissä myös radikalisoitumiseen, nuorten rikollisuuteen ja sitä kautta sisäiseen turvallisuuteen. Orpo painottaa tässä yhteydessä sitä, miten ympärillä oleva yhteisö myös suojaa ihmisiä.

Yksinäisyys aiheuttaa myös sairauksia.

Hallitus on tällä viikolla iltakoulussa käsitellyt syntyvyyttä.

– Esimerkiksi nuorten osalta yhä suuremmalle ja suuremmalle osalle nuorista miehistä ei tule elämässään mahdollisuutta tulla isäksi. Se on taas kytköksissä yksinäisyyteen ja syrjäytymiseen.

– Syntyvyys, tasa-arvo, yksinäisyys, liikkumattomuus ja nuorten harrastukset kaikki kytkeytyvät toisiinsa. Meidän täytyy katsoa tätä vielä kerran kokonaisuutena ja varmistaa, että me teemme oikeita asioita. Kun näissä onnistuisimme paremmin, meillä olisi monta murhetta tässä maassa vähemmän.