Eduskunnan Ukraina-ystävyysryhmä: Euroopalta sotilaita ukrainalaisten suojaksi

Euroopan pitää olla aloitteellinen Ukrainan sodan lopettamisessa: johtaa tukivaltioiden keskusteluita ja suunnitella sotilaiden lähettämistä ukrainalaisia suojaamaan, vaatii eduskunnan Ukraina-ystävyysryhmä. Demokraatti Demokraatti

Ryhmän mukaan Ukrainan sodan lopettamisessa poliittinen aloite on turhaan jäänyt Yhdysvalloille, jonka uusi hallinto on alkanut toistella Putinin propagandaa. Eurooppa on tukenut Ukrainaa aina liian vähän ja liian myöhään, ja tämän on muututtava.

– EU voi käynnistää keskusteluja Ukrainan ja strategisten kumppanien kuten Ison-Britannian, Turkin ja Kanadan kanssa – ja avata keskusteluyhteyden myös Kiinan suuntaan, ryhmän toinen puheenjohtaja, kansanedustaja Oras Tynkkynen (vihr) ehdottaa tiedotteessa.

UUSIA sotilaallisiakin toimia pitää ryhmän mukaan nyt tosissaan suunnitella, koska Yhdysvaltain tuen varaan ei voi enää laskea.

Tehokkain keino pysyvämmän rauhan varmistamiseen on ryhmän tiedotteen mukaan eurooppalaisten joukkojen sijoittaminen Ukrainaan.

– Joukkojen on kyettävä muodostamaan sellainen uhka, ettei Venäjän kannatta ottaa riskiä aloittamalla hyökkäystä muualle Eurooppaan. Ukrainalle voitaisiin myös taata pikapolku Naton tai sen tilalle mahdollisesti syntyvän luotettavan läntisen sotilasliittouman jäsenyyteen, jos Venäjä hyökkää maahan uudelleen, ryhmän toinen puheenjohtaja Aleksi Jäntti (kok) esittää.

Myös useiden suomalaispoliitikkojen tekemä ehdotus Venäjän jäädytettyjen varojen käyttämistä Ukrainan hyväksi saa ryhmältä kannatusta. Lisää aiheesta Timo Harakka ehdottaa ovelaa temppua: Viedään Venäjältä heti ainakin nämä rahat

– Kokonaisuudessaan Venäjän jäädytetyt varat ovat liki kolme kertaa niin suuret kuin Yhdysvaltain yhteenlaskettu tuki Ukrainalle tähän asti. Euroopan pitää kääntää kaikki kivet, jotta varat saataisiin oikeudellisesti kestävällä tavalla Ukrainan käyttöön, Oras Tynkkynen sanoo tiedotteessa.