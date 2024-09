Eduskunnan Ukraina-ystävyysryhmä vetoaa hallitukseen: Suomen pitää tukea Ukrainan tasa-arvoliittoumaa

Eduskunnan Ukraina-ystävyysryhmä pyytää hallitusta perumaan päätöksensä olla tukematta Ukrainan tasa-arvoliittoumaa. Petri Korhonen Demokraatti

MTV Uutiset kertoi tänään, että ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) on päättänyt, ettei Suomi lähde mukaan kansainväliseen Ukrainan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusliittoumaan.

Syynä oli MTV:n mukaan se, että liittouman ohjelmassa mainitaan myös sateenkaari-ihmisten oikeuksien edistäminen. Tämä ei Taviolle käynyt.

Eduskunnan Ukraina-ystävyysryhmän lähettämässä tiedotteessa ryhmän puheenjohtajat Aleksi Jäntti (kok) ja Oras Tynkkynen (vihr) pitävät ministerin ratkaisua valitettavana, ja sanovat sen lähettävän vääränlaisen signaalin Suomen sitoutumisesta.

He esittävät, että hallitus harkitsisi päätöstä vielä uudelleen.

UKRAINAN ja YK:n naisten oikeuksien järjestön aloitteesta syntynyt liittouma (Alliance for Gender-Responsive and Inclusive Recovery in Ukraine) pyrkii vahvistamaan naisten ja tyttöjen asemaa sekä yleistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta Ukrainan jälleenrakentamisessa.

Liittoumassa ovat jo mukana muun muassa Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Iso-Britannia ja Yhdysvallat.

– Pitäisi olla todella vahvat perusteet, jos Suomi nyt jättäytyy pois muiden Pohjoismaiden joukosta. Tämä antaa muuten aivan väärän viestin Suomen toiminnasta Ukrainan auttamisessa, Aleksi Jäntti sanoo.

LIITTOUMAN ohjelmissa seksuaalivähemmistöt mainitaan yhtenä haavoittuvana väestöryhmänä muun muassa syrjäseutujen asukkaiden, vammaisten ja sotaveteraanien kanssa.

– On yksi asia, kuinka paljon kukin hallitus haluaa painottaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien turvaamista. On kokonaan toinen asia jättäytyä pois Ukrainan tyttöjen ja naisten asemaa parantavasta liittoutumasta sen takia, että tiedotteessa mainitaan yhdellä sanalla sateenkaari-ihmiset, Oras Tynkkynen sanoo Ukraina-ryhmän tiedotteessa.

Eduskunnan Ukraina-ryhmä on korostanut, miten Venäjä käy hyökkäyssotaansa kaikkia Ukrainan väestöryhmiä vastaan, ja Ukrainan puolustajat ovat rintamallakin sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.