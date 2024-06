Eduskunnassa historiallinen tilanne – yhdestä kansanedustajasta tulee kaksi

Kansanedustaja Helena Marttila (sd.) saattaa kohta olla hetken kahden kansanedustajan varaedustaja – tosin näin voidaan ajatella lähinnä kuvaannollisessa mielessä kuten edustajan hallintojohtaja heittää erikoisesta tilanteesta. Johannes Ijäs Demokraatti

Marttila nousi eduskuntaan Uudenmaan vaalipiiristä kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natrin (sd.) tilalle keväällä 2023.

Kumpula-Natri ei osallistunut enää eurovaaleihin, vaan palaa eduskuntaan. Tuoreeltaan mepiksi valittiin Kumpula-Natrin tavoin Uudenmaan vaalipiirin kansanedustaja Maria Guzenina (sd.).

Näin ollen Marttilan työ kansanedustajana jatkuu, sillä hän toimii jatkossa kansanedustajana Guzeninan tilalla.

16. heinäkuuta näyttää muodostuvan tällä hetkellä historialliseksi päiväksi.

– 16. heinäkuuta, kun ilmeisesti Kumpula-Natri on edelleen europarlamentaarikko, olen hetkellisesti silloin sekä Miapetran että Maria Guzeninan sijainen eduskunnassa, Marttila sanoittaa asiaa tämän hetken tilannekuvansa perusteella.

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio alkaa selventää Demokraatille Marttilan tapausta todeten aluksi, että kansanedustaja Marttilan edustajantoimi jatkuu katkeamattomana.

– Edustaja Maria Guzenina lopettaa 16. päivänä heinäkuuta. Siinä vaiheessa Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri ei ole vielä tullut edustajaksi eli palannut europarlamentista. Mikäs sitten tämän 16. päivän kohdalla on tilanne, kun Guzenina ei enää ole edustaja ja Kumpula-Natri ei vielä ole edustaja? Oletan, että vaalipiirilautakunta ei etsi toista varahenkilöä listalta nimetäkseen tätä yhden päivän kansanedustajaksi. Mutta Marttilan asemaan tämä ei siis vaikuta millään tavalla, hän on sen listan ensimmäinen varaedustaja joka on noussut jo kansanedustajan paikalle ja jatkaa tehtävässään.

Onko Marttila tavallaan yhtenä päivänä sekä Guzeninan että Kumpula-Natrin varaedustaja?

– Täytyy nyt muistaa, että eihän kukaan ole oikeastaan kenenkään henkilökohtainen varaedustaja. Hän on eduskuntavaaleissa 2023 ensimmäiselle varasijalle noussut, hänet on sen listan mukaan kansanedustajaksi valittu. Voi näin tietysti sanoa, mutta se on sitten aika kuvaannollinen tapa ilmaista se asia.

Jos hän äänestää, onko hänellä nyt sitten 1 vai 2 ääntä?

– Yksi ääni on. Ainoa huvittava seikka on se, onko meillä tosiaan sitten 16. päivänä koko päivän vai osan päivää vain 199 edustajaa.

Tällaiseen tilanteeseen siinä ilmeisesti joudutaan?

– Eduskunta ei sinänsä sitä ensimmäiseksi mieti, vaan vaalipiirilautakuntahan aina päättää siitä, jos joku nousee varasijalta siihen, tässä tapauksessa yhdeksi päiväksi, mutta tuskinpa näin tapahtuu.

Muistatko, onko tällaista (tilannetta) ennen tapahtunut?

– Olen varma, ettei ole.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että eduskunta on istuntovapaalla 16. heinäkuuta. Istuntovarauksia on 12. heinäkuuta asti. Näin ollen Marttilan äänestysten tai valiokuntakokousosallistumisen kohdalla ei jouduttaisi erikoisiin tilanteisiin.

Marttila naurahtaa jo itsekin, että vähän on jo alkanut toivoakin, että istuntotauko olisi päällä.

– Voi tälläkin tavoin nousta näköjään kansanedustajaksi. Toki molemmat henkilöt (Guzenina ja Kumpula-Natri) ovat sellaisia, joita itse ihailen tosi suuresti. Onhan se ollut siinä mielessä hieno seurata heidän jalanjälkiään, Helena Marttila sanoo.