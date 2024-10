Eduskunnasta muistutus: Kriisien jälkeinen jälleenrakennus tarvitsee aina myös tyttöjä – ”Tasa-arvo ja rauha kulkevat käsi kädessä”

Tyttöjen, naisten ja vähemmistöjen osallistuminen kriisien jälkeiseen jälleenrakentamiseen parantaa rauhan onnistumista, eduskunnan tyttöjen oikeudet ja kehitys -ryhmä muistuttaa kansainvälisenä tyttöjen päivänä. Demokraatti Demokraatti

– Sukupuoli vaikuttaa merkittävästi siihen, millä tavoilla kriisi koettelee. Tytöt kohtaavat todennäköisemmin seksuaalista väkivaltaa, kärsivät nälästä ja joutuvat pakkoavioliittoihin. Nämä ovat sukupuolittuneita haasteita, jotka on ratkaistava yhdessä tyttöjen ja naisten kanssa, ryhmän puheenjohtaja Pihla Keto-Huovinen (kok.) sanoo ryhmän kannanotossa.

Konflikteissa 27 prosentille tytöistä ja naisista seksuaalinen ja sukupuolittunut väkivalta on jokapäiväinen riski. Tämä selviää Plan Internationalin State of the World’s Girls 2024 -tutkimuksesta, johon haastateltiin 10 000 lasta ja nuorta kymmenestä maasta.

– Tasa-arvo ja rauha kulkevat käsi kädessä. Sukupuolten välinen epätasa-arvo lisää konfliktien todennäköisyyttä, ja konfliktit puolestaan heikentävät sukupuolten välistä epätasa-arvoa. Tasa-arvotyössä on siten aina kyse paitsi ihmisoikeuksista, myös rauhan ja demokratian rakentamisesta sekä osallistumisen mahdollisuuksista, ryhmän varapuheenjohtaja Pinja Perholehto (sd.) sanoo kannanotossa.

KONFLIKTIEN vaikutukset tyttöihin ja naisiin ovat elinikäisiä, ryhmä muistuttaa. Siksi tytöt ja naiset tarvitsevat konflikteissa räätälöityä, sukupuolen ja iän huomioon ottavaa tukea. Esimerkiksi seksuaalisen väkivallan kokemukset vaativat psykososiaalista apua ja yksilöllistä neuvontaa, joita on harvoin tarjolla ensiapuna. Jälleenrakennus on tilaisuus edistää sukupuolten tasa-arvoa ja vahvistaa tyttöjen ja naisten roolia kaikilla aloilla.

Ryhmän varapuheenjohtaja Hanna Kosonen (kesk.) painottaa kannanotossa, että sukupuolinäkökulma on äärimmäisen tärkeä konfliktin estämisessä, humanitaarisessa avussa, rauhan rakentamisessa ja jälleenrakennuksessa.

– Tasa-arvomaa Suomen kannalta on ainoastaan järkevää liittyä mukaan koalitioihin, jotka tuovat tätä näkökulmaa jälleenrakennusprosesseihin, kuten Ukraina on Suomea kesäkuussa Berliinin jälleenrakennuskonferenssissa pyytänyt, Kosonen sanoo.

Tytöt ja naiset tulee ryhmän mukaan ottaa mukaan myös osapuoleksi jälleenrakentamisessa ja rauhanneuvotteluissa. Kansanedustajat muistuttavat, että Suomi on tavoitellut naisten korkeampaa osallistumisastetta kriisinhallinnassa. Siviilikriisinhallinnassa naisten osuus on laskenut viime vuosina.

– Suomi painottaa ulkopolitiikassaan naisten, tyttöjen sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien ja aseman edistämistä. Näiden ihmisryhmien äänen täytyy kuulua vahvemmin ulkopolitiikassa myös osallistumalla, Keto-Huovinen sanoo.