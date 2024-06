Eduskunta äänestää Wille Rydmanista ja pohtii äärioikeiston väkivallan uhkaa

Eduskunnan täysistunnossa äänestetään maanantaina perussuomalaisten elinkeinoministerin Wille Rydmanin asemasta. Ajankohtaiskeskustelussa aiheena ovat lisäksi äärioikeiston väkivallanteot. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Eduskunta keskusteli juhannuksen alla vasemmistoliiton, SDP:n ja vihreiden hallitukselle jättämästä välikysymyksestä, joka koski Rydmania. Tänään puoliltapäivin vuorossa on luottamuslauseäänestys.

Välikysymyksen jättäneiden puolueiden mielestä Rydmanin toiminta ei vastaa ministeriltä edellytettävää käytöstä.

Puolueiden mukaan Rydman on ministerin asemassa hyökännyt toistuvasti julkisesti mediaa ja hänen toiminnastaan kertoneita naisia vastaan.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ei viime torstaina eduskunnassa ryhtynyt varsinaisesti puolustelemaan Rydmanin toimintaa, vaikka sanoikin, että journalismin sisällöistä tai toimituksissa tehdyistä valinnoista on voitava käydä kriittistä, avointa keskustelua. Orpo kehysti edessä olevan luottamuslauseäänestyksen ennen muuta äänestykseksi hallituksen jatkosta.

- Kun hallituspuolueiden edustajat tässä salissa antavat tukensa ministeri Rydmanille, he eivät anna tukeaan sille, miten tämä toimii tai on toimimatta yksityiselämässään. He antavat tukensa sille, että hallitus jatkaa työtään Suomen turvallisuuden, kestävän talouden ja hyvinvoinnin turvaamisen eteen, Orpo sanoi.

Hänen mukaansa Rydmanilla ei enää ole edellytyksiä tehtäviensä hoitamiseen eikä hallituksella toimintakykyä.

Kysymys Rydmanin asemasta nousi uudelleen esiin sen jälkeen, kun syyttäjä jätti nostamatta syytteet kolmea Helsingin Sanomien toimittajaa vastaan kesäkuun alkupuolella.

Rydman oli aikanaan tehnyt rikosilmoituksen HS:n jutusta, jossa kerrottiin Rydmanin painostavaksi koetusta käytöksestä alaikäisiä tyttöjä ja nuoria naisia kohtaan.

Nyt julkiseksi tulleessa poliisin esitutkintamateriaalissa on paljon lehtijuttuja enemmän yksityiskohtaista tietoa Rydmanin käytöksestä.

Ministeri on edelleen hyökkäillyt julkisuudessa sekä mediaa että toimittajia vastaan, syyttäen näitä perättömyyksistä.

EDUSKUNNASSA käydään tänään myös muun muassa tunnin mittainen ajankohtaiskeskustelu yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta ja syrjimättömyydestä. Tytti Tuppuraisen (sd) ideoima keskustelu sai alkunsa Oulun puukotuksista, joissa epäillään rasistista motiivia.

Tuppuraisen mielestä Suponkin varoittamalle äärioikeistolaisen terrorismin uhalle pitää keksiä vastatoimia.

Keskustelualoite sai julkisuutta juhannuksen alla, kun kaikki eduskuntapuolueet paitsi perussuomalaiset ilmoittautuivat siihen mukaan.