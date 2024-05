Eduskunta hyväksyi lakkolait – näin ministeri Satonen kommentoi niiden voimaantuloa

Työrauhalait hyväksyttiin tänään eduskunnan täysistunnossa äänin 107-57. Demokraatti kysyi julkista keskustelua kirvoittaneesta lakien voimaantulosta työministeri Arto Satoselta (kok.). Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

Oppositiosta lakien puolesta äänestivät keskusta ja liike nyt.

Alkuperäisen hallituksen esityksen mukaan lait tulisivat voimaan 1. heinäkuuta. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta kuitenkin totesi mietinnössään, että lait voivat tulla voimaan myös aikaisemmin. Käytännössä lakien voimaantulosta päätetään valtioneuvoston istunnossa.

Milloin on valtioneuvoston yleisistunto, jossa päätetään lakien voimaantulopäivä?

– Ei tällä viikolla. Valtioneuvoston istunto juuri oli. Mutta kuten valiokunnan kantakin oli, ei ole estettä, että nämä tulisivat voimaan ennen 1.7. Mutta tarkka päivämäärä ei ole vielä tiedossa.

Eikö ole niin, että sinä esität ministerinä sitä päivämäärää?

– Kyllä, mutta aikataulusta ei ole vielä tietoa.

Mutta se on ennen 1.7?

– Todennäköisesti ennen kuin 1.7.

Demokraatin tietojen mukaan seuraava valtioneuvoston istunto on 16.5. ja seuraava presidentin esittely 17.5.

TYÖMINISTERI Satonen ei vahvista Uutissuomalaisen (Usu) uutista, jonka mukaan laki työriitojen sovittelussa olisi lieventymässä hallitusohjelmassa kaavaillusta. Lakiluonnoksen nähneen Usun mukaan laki ei käytännössä edellyttäisi valtakunnansovittelijaa pitäytymästä vientiliittojen avausta suurempien palkankorotusten esittämisestä.

Hallitusohjelmassa linjataan, että valtakunnansovittelijan toimisto tai sovittelulautakunta eivät voisi sovintoehdotuksellaan ylittää palkankorotusten niin sanottua yleistä linjaa. Uutissuomalaisen näkemässä esitysluonnoksessa kuitenkin lukee, että sovittelijan olisi kansantalouden kilpailukyvyn turvaamiseksi meneteltävä siten, että muiden alojen palkanmuodostus toimii mahdollisimman hyvin eikä työmarkkinoiden toimivuus vaarannu.

Demokraatti kysyi ministeri Satoselta keskiviikkona eduskunnassa onko laki työriitojen sovittelusta lieventymässä.

– Työmarkkinamallia koskeva valmistelu on etenemässä ihan normaalisti toukokuun aikana varmaan ja siitä tulee oma tiedotustilaisuus, kun työryhmä valmistuu ja sen jälkeen asia lähtee vasta lausunnoille ja syksyllä eduskuntaan. Toivon, että sitä ennen käynnistyisi nämä kaksikantaiset neuvottelut, mutta siinä suhteessa pallo on pitkälti SAK:n hallituksella, että mitä se ensi maanantaina päättää, Satonen sanoi.

HALLITUS on toivonut lainsäädännön sijaan työmarkkinajärjestöjen sopimusta suomalaisesta vientimallista. Lakia on valmisteltu siltä varalta, ettei palkansaajakeskusjärjestö SAK neuvotteluihin suostu. SAK on asettanut neuvottelujen ehdoksi laajempaa sopimusta, joka koskisi muun muassa paikallista sopimista.

Onko nyt niin, että valtakunnansovittelijan käsiä ei voi lailla sitoa?

– Minulla on se käsitys, että lainvalmistelu on etenemässä ihan suunnitellusti eteenpäin.

Tarkoittaako tuo sitä, että laki voidaan tehdä niin, ettei valtakunnansovittelija voi ylittää vientilinjaa?

– Valtakunnansovittelijan toimintatapaa varmaan voidaan sitoa. Tietenkään se ei estä ketään sopimasta. Sehän on ollut lähtökohtana alusta alkaen. Tämä lakiahan ei estä ketään sopimasta toisin. Kyse on siitä, miten valtakunnansovittelija tai sovittelulautakunta toimii. Mutta tämän asian osalta työryhmätyö on vielä kesken.

Lakiluonnos on kuitenkin jo olemassa?

– Lakiluonnos on vireillä ja valmistelussa, mutta työryhmällä on vielä kokouksia edessä.

Kiistät Uutissuomalaisen uutisen?

– Sanotaan näin, että minulla on se käsitys, että lainvalmistelu on etenemässä ihan odotetulla tavalla.

Hallitusohjelman mukaisesti?

– Hallitusohjelman hengen mukaisesti.