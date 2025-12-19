Palkittu politiikan aikakauslehti.
19.12.2025 09:00 ・ Päivitetty: 19.12.2025 09:01

Eduskunta hyväksyi potkulain – SDP:n Hiltunen äänesti oman ryhmänsä kantaa vastaan

ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA

Eduskunta hyväksyi perjantaina vuoden viimeisessä täysistunnossa työntekijän henkilöön liittyvää irtisanomisperustetta koskevan lain muutokset äänin 108-54.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Opposition potkulaiksi haukkuman lain tavoitteena on madaltaa irtisanomiskynnystä henkilöön perustuvissa irtisanomistilanteissa. Sillä halutaan vahvistaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä ja työllistämiskykyä, koska rekrytointien onnistuminen on iso asia etenkin pienille yrityksille.

Oppositiopuolue SDP:n kansanedustaja Pia Hiltunen äänesti oman ryhmänsä kantaa vastaan hallituksen kannan puolesta. STT:n tietojen mukaan SDP:n eduskuntaryhmä suunnittelee antavansa Hiltuselle rangaistuksen.

Lisäksi 21 kansanedustajaa äänesti tyhjää. Poissa oli 16 edustajaa.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!



