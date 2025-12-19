Palkittu politiikan aikakauslehti.
19.12.2025 10:07 ・ Päivitetty: 19.12.2025 10:13

SDP:n ryhmä rankaisi rivistä livennyttä Pia Hiltusta

ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA

SDP:n kansanedustaja Pia Hiltunen on saanut eduskuntaryhmältä huomautuksen äänestettyään irtisanomisen helpottamista ajaneen hallituksen lakiesityksen puolesta.

Simo Alastalo

Demokraatti

Asiasta kertoo Demokraatille SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

– Eduskuntaryhmän työvaliokunnan päätöksen mukaisesti olen pitänyt edustaja Hiltuselle puhuttelun ryhmän sääntöjen vastaisesta toiminnasta ja huomauttanut häntä siitä, että ryhmän sääntöjä pitää noudattaa ja että tällainen toiminta ei voi jatkua. Edustaja Hiltunen on todennut, että hän on ottanut tästä opikseen ja nyt me menemme tästä eteenpäin, Tuppurainen kommentoi perjantaina eduskunnassa.

Hiltunen äänesti perjantaina ainoana SDP:n edustajana potkulakina tunnetun lakiesityksen puolesta. Lain tavoitteena on madaltaa irtisanomiskynnystä henkilöperusteisissa irtisanomistilanteissa.

PETTERI Orpon (kok.) hallitus on perustellut lakimuutosta työllistämiskynnyksen madaltamisella pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Käytännössä työlainsäädännön pykälästä on poistumassa sana painava, jolloin työntekijän irtisanomiseen riittää jatkossa asiallinen syy.

SDP:ssä on katsottu lain vaikutusten olevan hämärän peitossa. Se mille tasolle irtisanomiskynnys vuoden vaihteessa voimaan tulevan lain myötä asettuu, jää työtuomioistuimen tulkittavaksi.

Pia Hiltunen perusteli aiemmin kantaansa Demokraatille yrittäjämyönteisyydellä.

