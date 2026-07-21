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Politiikka

21.7.2026 08:25 ・ Päivitetty: 21.7.2026 09:01

Eduskunta kokoontuu puimaan kesäkohua – katso suoraa lähetystä alkaen kello 12

VILJA SIRVIÖ / LEHTIKUVA

Eduskunta kokoontuu tänään kuulemaan hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki -hankkeen tukipäätöksestä. Tiedonannon jälkeen eduskunta voi äänestää hallituksen tai yksittäisen ministerin luottamuksesta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Oppositio vaati eduskuntaa koolle saadakseen pääministeriltä, kokoomuksen Petteri Orpolta vastauksia areenahankkeen tuesta.

Eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho päätti viime viikolla, että eduskunta kutsutaan asian takia koolle kesken kesätauon.

Maanantaina Orpo kertoi, ettei Garden Helsinki -hankkeella ole enää hallituksen poliittista tukea.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen mukaan ryhmä aikoo esittää epäluottamusta, mutta sen muoto täsmentyy salissa.

Lähetystä voi katsoa Demokraatin sivuilla tämän artikkelin yhteydessä:

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