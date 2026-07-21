Politiikka
21.7.2026 08:25 ・ Päivitetty: 21.7.2026 09:01
Eduskunta kokoontuu puimaan kesäkohua – katso suoraa lähetystä alkaen kello 12
Eduskunta kokoontuu tänään kuulemaan hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki -hankkeen tukipäätöksestä. Tiedonannon jälkeen eduskunta voi äänestää hallituksen tai yksittäisen ministerin luottamuksesta.
Oppositio vaati eduskuntaa koolle saadakseen pääministeriltä, kokoomuksen Petteri Orpolta vastauksia areenahankkeen tuesta.
Eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho päätti viime viikolla, että eduskunta kutsutaan asian takia koolle kesken kesätauon.
Maanantaina Orpo kertoi, ettei Garden Helsinki -hankkeella ole enää hallituksen poliittista tukea.
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Tytti Tuppuraisen mukaan ryhmä aikoo esittää epäluottamusta, mutta sen muoto täsmentyy salissa.
Lähetystä voi katsoa Demokraatin sivuilla tämän artikkelin yhteydessä:
Lisää aiheesta
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Politiikka
20.7.2026 11:41
Orpo ei ole huolissaan: ”Tässä ei ole tehty mitään väärää”