Orpo ei ole huolissaan: ”Tässä ei ole tehty mitään väärää”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi mediatilaisuudessa maanantaina, että Garden Helsinki -hankkeella ei ole enää poliittista tukea. Rane Aunimo Demokraatti

– Tämä hallitus ei enää edistä tätä valtiontukea, Orpo sanoi toimittajille.

Orpon mukaan päätös tuen vetämisestä pois tehtiin yhdessä hallituskumppaneiden kanssa.

Hallitus myönsi areenahankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen viime vuoden kevään puoliväliriihessä.

Valtioneuvosto kokoontui tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki -kiistan vuoksi.

Eduskunta käsittelee kohua huomenna harvinaisessa istuntotauon keskeyttävässä täysistunnossa.

PÄÄMINISTERI ja hallitus ovat olleet asiaa koskevan kohun keskellä pitkin kesää.

On syntynyt monenlaisia epäilyjä ja kysymyksiä, joihin halutaan vastauksia. Niitä Orpo on omien sanojensa mukaan myös valmis antamaan.

– Ensinnäkin hallituksen päätös ei ole ollut sidoksissa siihen, kuka tai ketkä työskentelevät hankkeessa, Orpo vakuutti.

Pääministerin mukaan Suomessa käytössä olevan avoimuusrekisterin kirjauksista on aina vaikutustyötä harjoittavalla taholla.

– Pidän hallituksen päätöksentekoon sekä minun toimintaani kohdistuvia epäilyjä hyvin vakavina ja siksi pidän tärkeänä, että oikeuskansleri selvittää tehdyt kantelut joutuisasti.

Orpo kiisti, että vaalirahoituksella olisi mitään osuutta hallituksen suhtautumiseen Garden Helsinki- hankkeeseen.

– Tämä ei pidä paikkaansa.

Orpo sanoo kuitenkin ymmärtävänsä, miksi asiasta syntyi kohu.

– Olen äärettömän pahoillani siitä, että tämä kohu on syntynyt ja haluan vakuuttaa tässäkin sen, että itselläni ja hallituksella ei silloin 2025 keväällä päätöstä tehdessä ollut mitään muuta tavoitetta kuin löytää Suomeen kasvua ja työtä.

Orpon mukaan hän on luottavainen siihen, että hänellä on edelleen muun hallituksen luottamus takanaan.

– En ole huolissani (omasta asemastani), mutta en halua myöskään antaa viestiä, ettenkö ottaisi tätä vakavasti. Mutta huolissani minä en ole. Perustan sen siihen, että koen aidosti, ettei tässä ole tehty mitään väärää.