Eduskunta päätti jalkaväkimiinojen palauttamisesta – miksi niin moni SDP:n edustaja oli poissa äänestyksestä?

Kesän istuntotauolle siirtyvä eduskunta hyväksyi Suomen irtautumisen Ottawan miinasopimuksesta äänin 157-18. Kaikki paikalla olleet SDP:n edustajat äänestivät miinojen palauttamisen puolesta, mutta poissaolijoita oli paljon. Susanna Luikku Demokraatti Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

SDP:n eduskuntaryhmässä oli otettu harvinaisen tiukka linja siihen, että asiasta pitää äänestää ryhmän päätöksen mukaisesti, eli hallituksen esityksen puolesta.

Puheenjohtaja Tytti Tuppurainen arvioikin ennakkoon eduskunnassa Demokraatille, että äänestyksessä tuskin tapahtuu yllätyksiä.

Demokraatin tietojen mukaan edes tyhjän äänestämiseen ei annettu lupaa, ja äänestyksestä poissaoloon vaadittiin ”todella painava syy”.

Kukaan ryhmässä tai koko salissakaan ei äänestänyt tyhjää, mutta demariryhmästä poissa oli yhdeksän edustajaa: Elisa Gebhard, Timo Harakka, Kimmo Kiljunen, Krista Kiuru, Johan Kvarnström, Suna Kymäläinen, Anna-Kristiina Mikkonen, Eemeli Peltonen ja Ville Skinnari.

Poissaolijoissa oli sekä esityksen kannattajia että vastustajia. Tuppuraisen mukaan osa oli ilmoittanut etukäteen poissaolonsa ja sen syyn, osa ei.

– Jokainen edustaja harkitsee omakohtaisesti, miten tulee paikalle ja äänestämään. Aina on myös painavia henkilökohtaisia syitä olla poissa, ja niitä tulee kunnioittaa. Tulen silti käymään vielä jokaisen edustajien kanssa keskustelun siitä, mikä oli syy poissaoloon, Tuppurainen muotoili medialle eduskunnassa. Lisää aiheesta Eduskunnan miinaväittely jäi laimeaksi: ”Niin kauan kuin Venäjällä on jalkaväkeä, Suomella on oltava jalkaväkimiinoja” Tuppurainen: SDP teki Ottawan sopimuksesta ryhmäpäätöksen

Hän kertasi, että kun sisäiset keskustelut on käyty, näkemykset kuultu ja ryhmäpäätös tehty, lähtökohta on, että sen mukaan äänestetään.

– Mutta en lähde arvuuttelemaan mistään kurinpitotoimista, eikä SDP:ssä harrasteta pakkovaltaa. Paikalla oli iso joukko ja ylivoimainen enemmistö ryhmän edustajista, ja kaikki äänestivät sovitusti eli Ottawan sopimuksesta irtaantumisen puolesta, hän painotti.

ÄÄNESTYKSESTÄ poissaolleista SDP:n kansanedustajista kolme on kertonut sosiaalisessa mediassa syyt ratkaisulleen.

– Kannatan Suomen irtaantumista Ottawan miinasopimuksesta. Ratkaisu vahvistaa Suomen turvallisuutta muuttuneessa kansainvälisessä tilanteessa. Sairausloman vuoksi en osallistu eduskunnan äänestykseen, Eemeli Peltonen kertoi X:ssä ennen äänestystä.

Myös Suna Kymäläinen kertoi eilisessä Facebook-päivityksessään tukevansa SDP:n Ottawa-kantaa. Hän sanoo luottavansa puolustusvoimien arviointiin, että tässä tilanteessa Suomen puolustuskyvyn varmistamiseksi on järkevää irtautua sopimuksesta.

– Läheiseni sairastumisen johdosta en kuitenkaan voi olla huomenna äänestämässä, minua tarvitaan nyt kotona, Kymäläinen kertoo.

– Haluan tuoda tämän asian hyvissä ajoin ennen äänestystä esille, väärinkäsitysten välttämiseksi. En siis kuulu puolueessani poikkeuslupia hakeneiden edustajien joukkoon, hän kirjoittaa.

MIINASOPIMUKSESTA irtautumiseen kriittisesti suhtautunut Timo Harakka kertoo Facebook-päivityksessään vain olevansa poissa äänestyksestä hyväksyttävästä henkilökohtaisesta syystä.

– Olen kertonut puoluejohdolle tarkemmin tämän yksityisasian, jota en enempää kommentoi, hän kirjoittaa.

Anna-Kristiina Mikkonen viestitti äänestyksen jälkeen Helsingin Sanomille, että oli poissa äänestyksistä loppuraskauden matkustusrajoitteen vuoksi ja olisi äänestänyt ryhmän kannan mukaisesti.

Sen sijaan Elisa Gebhard oli paikalla aamulla äänestämässä saamelaiskäräjälain uudistuksen puolesta, muttei enää tullut saliin äänestämään Ottawa-päätöksestä.

Hän viestitti Demokraatille joutuneensa tällä välin poistumaan lääkäriin, ja saaneensa fyysisten oireiden takia sairauslomaa. Myös Gebhard on julkisuudessa kertonut odottavansa lasta.

KYSYTTÄESSÄ demariryhmän yhtenäisyydestä Tytti Tuppurainen vastasi pitävänsä ”valitettavana”, että ryhmän sisäisiä asioita on käsitelty ja sen johtamisen toimintaa kritisoitu nimettömästi mediassa.

– Ryhmä on yhtenäinen, siinä on hyvä henki ja olemme käsitelleet myös vaikeat kysymykset sekä kertauksen pelisäännöistä. Niihin kuuluu myös yhdenvertaisuus, eli kaikilla on samat oikeudet ja velvollisuudet.

Tuppurainen totesi, että vaikka demarit äänestivät esityksen puolesta, syytä riemuun sopimuksesta irtaantuminen ei anna.

– Ei tämä mikään ilonaihe ole. Suomi pitää kiinni monenkeskisestä ja sääntöihin perustuvasta kansainvälisestä järjestelmästä, ja meille asevalvonta on tavattoman tärkeä kysymys. Venäjä on kuitenkin rikkonut rauhan maailman, ja sen toiminta on muuttunut yhä vaarallisemmaksi. Suomen pitää kyetä puolustamaan rajojaan ja turvallisuuttaan.

Juttua muokattu klo 14:27, lisätty tieto Elisa Gebhardin kertomista poissaolosyistä.