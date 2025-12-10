Politiikka
10.12.2025 13:17 ・ Päivitetty: 10.12.2025 13:17
Eduskunta valitsi uuden oikeusasiamiehen
Eduskunnan oikeusasiamiehenä toimii tulevalla nelivuotiskaudella oikeustieteen tohtori Jari Råman.
Råman voitti umpilipuin toimitetun äänestyksen eduskunnan täysistunnossa keskiviikkona äänin 101-67. Vastaehdokkaana oli oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Mikko Sarja.
Råman on parhaillaan oikeusasiamiehen kanslian kansliapäällikkö.
Nykyisen oikeusasiamiehen Petri Jääskeläisen toimikausi päättyy vuoden lopussa. Jääskeläinen on ilmoittanut, ettei hän hae uudelle toimikaudelle.
