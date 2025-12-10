Palkittu politiikan aikakauslehti.
10.12.2025 13:17 ・ Päivitetty: 10.12.2025 13:17

Eduskunta valitsi uuden oikeusasiamiehen

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Eduskunnan oikeusasiamiehenä toimii tulevalla nelivuotiskaudella oikeustieteen tohtori Jari Råman.

Demokraatti

Demokraatti

Råman voitti umpilipuin toimitetun äänestyksen eduskunnan täysistunnossa keskiviikkona äänin 101-67. Vastaehdokkaana oli oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Mikko Sarja.

Råman on parhaillaan oikeusasiamiehen kanslian kansliapäällikkö.

Nykyisen oikeusasiamiehen Petri Jääskeläisen toimikausi päättyy vuoden lopussa. Jääskeläinen on ilmoittanut, ettei hän hae uudelle toimikaudelle.

