Politiikka

9.10.2025 09:58 ・ Päivitetty: 9.10.2025 11:11

Eduskuntaan uusi oikeusasiamies – Jääskeläinen ei hae jatkoa

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN
Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen puhumassa seminaarissa Helsingissä huhtikuussa 2024.

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen ei hae uudelle toimikaudelle, tiedottaa oikeusasiamiehen kanslia. Jääskeläisen toimikausi päättyy vuoden lopussa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Eduskunnan oikeusasiamiehen toimi seuraavaksi nelivuotiskaudeksi on parhaillaan avoinna. Haku on auki 15. lokakuuta asti.

Jääskeläinen aloitti oikeusasiamiehenä vuonna 2010, ja hänet valittiin neljännelle kaudelle vuoden 2022 alusta. Tätä ennen Jääskeläinen toimi apulaisoikeusasiamiehenä kaksi kautta.

Eduskunnan oikeusasiamies valvoo ja edistää laillisuutta ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista viranomaisten ja julkista tehtävää hoitavien yksityisten ihmisten toiminnassa.

Uutista korjattu klo 14.11: asiasta tiedottaa oikeusasiamiehen kanslia, ei toimisto.

