Eero Heinäluoma: ”Juuri nyt kaivattaisiin Ahtisaaren kykyä hakea rauhaa”

Maailmassa on nyt sotaa, väkivaltaa ja kriisejä enemmän kuin paljon, europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd.) pohtii Maaseudun Tulevaisuuden kolumnissaan.

– Juuri nyt kaivattaisiin Martti Ahtisaaren ajattelua ja kykyä hakea rauhaa ja yhteisymmärrystä tehden se kestävästi oikeudenmukaisuuden periaatteille. Siinä ajattelussa me suomalaisetkin voimme antaa oman panoksemme, Heinäluoma kirjoittaa.

Maailma tuntuu nyt täyttyvän väkivallasta ja sen uhasta, niin lähellämme kuin kauempana, hän arvioi.

Ääriliike Hamasin terroristinen hyökkäys Israeliin 7. marraskuuta Heinäluoma pitää julmuudessaan käsittämättömänä.

– Silmitöntä väkivaltaa viattomia siviilejä kohtaan ei voi ymmärtää eikä hyväksyä.

ISRAELILLA on oikeus puolustaa itseään ja kansalaisiaan, hän painottaa, mutta sodallakin on kuitenkin säännöt, kuten Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on muistuttanut.

– Israelin on pidättäydyttävä siviiliuhrien aiheuttamisesta ja humanitaarisen kriisin syventämisestä. Hamasin isku ei anna Israelille oikeutusta rangaista palestiinalaisia kollektiivisesti, mistä YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on muistuttanut.

Hirvittäväksi esimerkiksi sodan sääntöjen ja kansainvälisen oikeuden rikkomisesta on ainakin 500 uhria vaatinut sairaalaisku, josta kriisin osapuolet syyttävät toisiaan, Heinäluoma kirjoittaa.

– Ohjusisku on tutkittava ja syylliset saatettava edesvastuuseen.

Lähi-idässä rakentuu riski eskaloituvasta sarjasta väkivaltaa ja kaaosta – juuri se voi olla terroristijärjestöjen, kuten Hamasin, tarkoituskin, Heinäluoma arvioi.

HAMASIN isku ja kärjistyvä tilanne testaa myös Euroopan unionin toimintakykyä, hän kirjoittaa.

– Alun kompuroinnin jälkeen EU on löytänyt yhtenäisen äänen: terroritoimet tuomitaan, Israelin oikeus puolustaa itseään tunnustetaan ja samalla vaaditaan kaikessa toiminnassa siviilien suojelua ja humanitaarisen avun perillemenoa.

Eurooppa olisi itsekin Heinäluoman mukaan suuri kärsijä, jos Lähi-itä sortuisi uuteen kaaokseen ja laajamittaiseen sotaan.