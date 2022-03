Eero Heinäluoma: Venäjän kansan on aika vapauttaa itsensä stalinistisesta menneisyydestään ja imperialistisista nykykäytännöistä

Venäjän epäinhimillinen ja julma hyökkäys Ukrainaan sotii kaikkia oikeusperiaatteita vastaan ja järkyttää jokaista ajattelevaa suomalaista. 24.2.2022 jää historiaan päivänä, jonka jälkeen Eurooppa ei enää ole entisensä. Eero Heinäluoma

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tämän vuosisadan talvisota: materiaalisesti ylivoimainen sotakoneisto pyrkii murskaamaan itseään huomattavasti pienemmän maan ja alistamaan sen hallintaansa huomatakseen törmäävänsä urhoollisesti itsenäisyyttään puolustavaan yhtenäiseen kansakuntaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi edustaa tänään kaikille eurooppalaisille kansojen halua ja oikeutta päättää omasta tulevaisuudestaan. Toiminminnallaan hän nousee suurten eurooppalaisten johtajien ja vapaustaisteljoiden joukkoon. Euroopan historiassa Zelenskyin toiminta muistetaan kunnioituksella. Vastaavasti Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan aloittajat saavat ikuisen paikan samassa häpeäpaalussa muiden sotia aloittaneiden diktaattorien kanssa.

Tilinteko menneeseen on välttämätön, jotta Venäjä voisi palata pakotteista vapaaseen normaaliin kanssakäymiseen muun Euroopan kanssa.

HYÖKKÄYKSEN seuraukset ovat täysin toiset kuin Venäjän tavoitteet olivat. Ukraina on yhtenäistynyt kansakuntana ja maa on pysyvästi siirtynyt länteen. Ukrainan jäsenhakemus EU:n jäseneksi on käsiteltävänä. Ukraina saa laajaa taloudellista ja humanitaarista apua sekä sotatarvikkeita.

Euroopan unioni on yhdistynyt vastustamaan Venäjän aggressiota. Olemme nähneet maailmanhistorian massiivisimmat talouspakotteet. Venäjä on pitkälti eristetty kansainvälisestä rahoitusjärjestelmästä, rupla on syöksykierteessä ja venäläisten pörssiyhtiöiden arvo on romahtanut.

Talousjärjestelmän lisäksi Venäjällä horjuu myös kansalaisten usko johtajiinsa. Tavallisen kansan rinnalla Venäjän johdon toimia nousee vastustamaan uusia vaikuttajia, kulttuurihenkilöitä, urheilijoita ja liike-elämän toimijoita.

Tästä sotaretkestä Venäjä voi tulla ulos vain tekemällä pesäeron menneeseen. Venäjän kansan on aika vapauttaa itsensä stalinistisesta menneisyydestään ja imperialistisista nykykäytännöistä. Tilinteko menneeseen on välttämätön, jotta Venäjä voisi palata pakotteista vapaaseen normaaliin kanssakäymiseen muun Euroopan kanssa.

VENÄJÄN sotaretki vaikuttaa eurooppalaiseen turvallisuusajatteluun – täysin toisin kuin Venäjän johto on ajatellut. Puolustusyhteistyö tiivistyy. Suomi sekä Ruotsi pohtivat yhdessä vakavasti Nato-jäsenyyttä.

Suomen eduskunta saa huhtikuussa käsiteltäväkseen selonteon, jossa turvallisuusympäristömme muutosten seurauksia arvioidaan. Vastuulliset päättäjämme tietävät kriisinkin hetkellä, että päätökset turvallisuuspoliittisista ratkaisuistamme tulee tehdä harkiten, eri näkökohdat arvioiden ja oikea-aikaisesti.

Kansojen vapaus on väkevä voima. Ja se vapaus voittaa tämänkin taistelun. Kevät on tuleva uudelleen Ukrainaan, Venäjälle ja Eurooppaan.